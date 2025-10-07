«Весьма запоздалое признание»: депутат о появлении кибервойск на Украине

Юридическое оформление кибервойск на Украине не окажет никакого влияния на ситуацию на фронте, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, Центр информационно-психологических операций ВСУ устраивает нападения на Россию уже более 10 лет. Также парламентарий подчеркнул, что в ВС РФ кибервойска существуют уже 12 лет.

Вообще-то в ВС РФ кибервойска существуют с 2013 года. Это важная часть противодействия врагу — и оборона, и нападение — с тех пор, как парой кликов можно, к примеру, заблокировать работу атомной электростанции. Конечно, противник тоже этим занимается, тот же самый знаменитый ЦИПсО — подразделение ВСУ, которое устраивает информационные нападения на Россию еще со времен Майдана. То, что сейчас направление оформилось юридически, ровным счетом ничего не меняет в расстановке сил. Это признание Украиной давно существующего факта, причем весьма запоздалое, — пояснил Журавлев.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что в украинских киберсилах могут служить и женщины. По его словам, украинские власти во всем стремятся подражать США. Также он подчеркнул, что Россия готова к вызову.