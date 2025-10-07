Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 11:26

«Весьма запоздалое признание»: депутат о появлении кибервойск на Украине

Депутат Журавлев: юридическое оформление кибервойск на Украине ничего не изменит

Алексей Журавлев Алексей Журавлев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юридическое оформление кибервойск на Украине не окажет никакого влияния на ситуацию на фронте, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, Центр информационно-психологических операций ВСУ устраивает нападения на Россию уже более 10 лет. Также парламентарий подчеркнул, что в ВС РФ кибервойска существуют уже 12 лет.

Вообще-то в ВС РФ кибервойска существуют с 2013 года. Это важная часть противодействия врагу — и оборона, и нападение — с тех пор, как парой кликов можно, к примеру, заблокировать работу атомной электростанции. Конечно, противник тоже этим занимается, тот же самый знаменитый ЦИПсО — подразделение ВСУ, которое устраивает информационные нападения на Россию еще со времен Майдана. То, что сейчас направление оформилось юридически, ровным счетом ничего не меняет в расстановке сил. Это признание Украиной давно существующего факта, причем весьма запоздалое, — пояснил Журавлев.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что в украинских киберсилах могут служить и женщины. По его словам, украинские власти во всем стремятся подражать США. Также он подчеркнул, что Россия готова к вызову.

кибервойска
Украина
ВСУ
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Будем работать по четыре дня в неделю? Что сказали в Минтруде, подробности
В Кремле ответили на слова Арестовича о передаче РФ четырех областей
В Кремле заявили о большой паузе в диалоге с Киевом
Гендиректор «Кавказ.РФ» раскрыл, подорожает ли отдых на Эльбрусе
Россиянка взыскала с химчистки почти 46 тысяч рублей за куртку Calvin Klein
В Кремле рассказали, к чему приведет поставка Украине ракет Tomahawk
Шатдаун в США сорвал важные переговоры с Индонезией
Дуров искупался в запретном озере в Казахстане и поделился кадрами
Стало известно, откуда могли взяться украинские дроны за Уралом
Под Мурманском произошло ДТП с иномаркой
Россиянин поймал грабительницу, обворовавшую пенсионерку на 15 тыс. рублей
В России появится новый Совет при президенте
Захарова объяснила, кто покрывает атаки ВСУ на Запорожскую АЭС
Терапевт объяснил, что делать после укуса летучей мыши
Российские военные взяли под контроль участок у реки Янчур
Невеста Лепса позавидовала обручальному кольцу миллиардера
Как почистить утюг от накипи: проверенные способы
Сотникова показала подросшего сына от теннисиста Попко
Названы цели применения Украиной самолетов, переделанных в дроны
В Нидерландах не смогли связать Россию с инцидентами с БПЛА
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.