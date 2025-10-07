Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 11:42

«Я спас TikTok»: Трамп напомнил пользователям о большом долге перед ним

Трамп заявил, что спас TikTok и теперь пользователи в большом долгу перед ним

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американский президент США Дональд Трамп в своем новом ролике в TikTok заявил, что спас TikTok. В связи с этим хозяин Белого дома напомнил пользователям соцсети о большом долге перед ним.

Всем молодым людям TikTok. Я спас TikTok. Так что вы в большом долгу передо мной. Сейчас вы видите меня в Овальном кабинете, и когда-нибудь один из вас будет сидеть прямо здесь, за этим столом, и тоже будет отлично выполнять свою работу, — отметил он.

Ранее Трамп подписал исполнительный указ об утверждении сделки, согласно которой работа TikTok в Соединенных Штатах перейдет под контроль американского бизнеса. В тексте сказано, что «крупнейшую долю и контроль» в новой структуре будут иметь граждане США и их данные будут надежно защищены.

Также президент заявил, что делегациям в Мадриде удалось достичь больших успехов относительно компании, которую «очень хотели спасти молодые люди». Скорее всего, он подразумевал TikTok.

До этого Белый дом 19 августа официально зарегистрировал аккаунт в TikTok после попытки запрета платформы. В первые часы на странице появился 27-секундный ролик о достижениях действующего президента США, собравший более 7,5 тыс. лайков и 500 комментариев.

