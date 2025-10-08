Превратила батон в сытный перекус за 20 минут! Хрустящие гренки с фаршем в духовке — просто, сочно и очень вкусно

Гренки с фаршем в духовке — это не просто перекус, а настоящее спасение, когда хочется чего-то сытного, вкусного и без лишних хлопот. Они идеально подходят для завтрака, ужина или когда неожиданно нагрянули гости. Эти гренки хороши тем, что начинка из фарша никуда не соскальзывает, а аппетитная сырная корочка сверху делает их по-настоящему праздничными. Это блюдо, которое обожают и взрослые, и дети, а готовится оно в духовке, что экономит ваше время и силы у плиты.

Для приготовления вам понадобится: 300-400 грамм мясного фарша (свиного, куриного или их смеси), 8-10 ломтиков батона или белого хлеба, 150 грамм твердого сыра, 1 небольшая луковица, 1 ст. л. томатной пасты или кетчупа, соль, черный перец и любимые специи по вкусу, а также немного растительного масла для смазывания противня. Лук мелко нарежьте и обжарьте до мягкости и легкой румяности, чтобы он отдал всю свою сладость и аромат. Смешайте фарш с обжаренным луком, томатной пастой, солью и перцем. Тщательно вымесите фарш, чтобы он стал однородным и пластичным. На каждый ломтик батона нанесите равномерный слой фарша толщиной около сантиметра. Сыр натрите на крупной терке и щедро посыпьте им каждый бутерброд, слегка прижимая, чтобы сырная крошка «схватилась» с начинкой. Противень застелите бумагой для выпечки или слегка смажьте маслом. Разложите гренки и выпекайте в разогретой до 180–200°C духовке около 15–20 минут, пока фарш пропечется, а сыр расплавится и покроется золотистой корочкой. Подавайте их горячими, с чаем или своим любимым соусом.

