22 октября 2025 в 12:51

Курицу больше не жарю, нашла рецепт проще и вкуснее! Сочный и вкусный кордон блю — обожаю его тающую серединку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот изысканный кордон блю станет настоящим украшением вашего стола! Нежнейшее куриное филе с расплавленной сырной начинкой и ароматной ветчиной в хрустящей панировке создает неповторимую гармонию вкусов и текстур. Блюдо выглядит по-ресторанному эффектно, но готовится очень просто. Золотистая корочка скрывает сочную курицу и тающий сыр, который тянется при разрезании. Идеально подходит для праздничного ужина или когда хочется порадовать семью чем-то особенным без лишних хлопот. Подавайте с овощным салатом или картофельным пюре — и наслаждайтесь вкусом Франции у себя дома.

Приготовление

Вам понадобится: 4 куриных филе, 150 г ветчины, 200 г твердого сыра, 2 яйца, 100 г панировочных сухарей, 50 г муки, соль, перец, растительное масло. Филе разрежьте поперек, но не до конца, отбейте. Посолите, поперчите. На каждое филе выложите ломтик ветчины и сыра. Края защипите. Обваляйте в муке, затем во взбитых яйцах, потом в сухарях. Обжаривайте на среднем огне 7–8 минут с каждой стороны под крышкой. Доведите до готовности в духовке 10 минут при 180 °C.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

курица
ужины
обеды
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
