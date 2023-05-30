Куда ударили дроны ВСУ 30 мая: карта атак на Москву и Подмосковье

Фото: NEWS.ru

Утром 30 мая украинские беспилотники атаковали Новую Москву, юг столицы и западные районы Подмосковья. Часть дронов были сбиты или подавлены системами радиоэлектронной борьбы еще на подлете к столице, однако несколько жилых домах получили повреждения. NEWS.ru составил карту сегодняшней атаки.

Фото: Lidia Maria Veles/NEWS.ru

Первые сообщения о налете появились около 4 утра. Несколько воздушных целей были замечены в небе над Подмосковьем силами ПВО. Объекты направлялись к столице. Большинство БПЛА удалось сбить, еще несколько были подавлены системами радиоэлектронной борьбы. Однако по меньшей мере три беспилотника прорвались в город и упали на жилые многоэтажки. Сообщается об одном легко раненном жителе.

По данным экстренных служб столицы, в 5:30 дрон врезался в верхние этажи дома на улице Атласова в Новой Москве. Высотка получила незначительные повреждения фасада. В результате атаки никто не пострадал.

Второй БПЛА влетел в квартиру на 16 этаже дома по Профсоюзной улице. Дрон нес боеприпас с тремя кумулятивными зарядами, которые не взорвались. Жильцов в целях безопасности эвакуировали в здание соседней школы.

В 7 утра еще один беспилотник пробил окно квартиры на 14 этаже дома на Ленинском проспекте и залетел внутрь. Здесь также обошлось без пострадавших, однако людей было решено временно вывести из здания.

Одновременно с налетом на Москву беспилотники были замечены над элитными жилыми районами Подмосковья. Местные жители выкладывали в Сеть видео с пролетом БПЛА под Красногорском, в Истринском и Одинцовском районах области. Также в интернете появились кадры, как аппарат самолетного типа пролетает над Барвихой.

По утверждению Telegram-канала Baza, в атаке участвовало до 25 дронов. Между тем, в Минобороны сообщили, что беспилотников было восемь. Три из них подавлены системами РЭБ и отклонились от целей, еще пять сбиты из установок ПВО «Панцырь-С», следует из заявления военного ведомства.

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