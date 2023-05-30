Песков назвал налет дронов на Москву атакой киевского режима

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что налет беспилотников на Москву является атакой со стороны Украины. Представитель Кремля при этом не стал отвечать на вопрос о том, известно ли, откуда были запущены беспилотники. По его словам, он не располагает такой информацией, передает РИА Новости.

Очевидно, что это атака киевского режима, и это надо абсолютно четко понимать, — заявил Песков.

Также Песков заявил, что атака БПЛА стала ответом Украины на эффективный удар российских войск «по одному из центров принятия решений». Он уточнил, что этот удар имел место 28 мая. По словам представителя Кремля, президент РФ Владимир Путин в режиме реального времени получал доклады по ситуации с атакой дронов от Минобороны, МЧС и мэра Москвы Сергея Собянина.

Минобороны РФ ранее сообщило, что 30 мая Украина предприняла террористическую атаку и задействовала восемь беспилотников самолетного типа для удара по объектам в Москве. По данным ведомства, все дроны были сбиты: пять уничтожили из зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С», еще три подавили средствами радиоэлектронной борьбы и отклонили от целей.

Ранее прокуратура Москвы сообщила о выявлении недостоверных публикаций в Сети об утренней атаке дронов. В ведомстве предупредили СМИ и блогеров об административной и уголовной ответственности за распространение ложной информации.