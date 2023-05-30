Прокуратура нашла в Сети фейки об атаке дронов на Москву

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Московская прокуратура обнаружила в соцсетях фейки об атаке дронов на Москву и область, сообщается в Telegram-канале ведомства. Прокуратура напомнила СМИ и блогерам, что за распространение подобной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В сети Интернет, в том числе в социальных сетях, выявлены публикации, содержащие недостоверные сведения об обстоятельствах происшествий в столице, — говорится в сообщении.

Прокуратура рекомендовала блогерам и СМИ руководствоваться официальными источниками информации или запрашивать официальные комментарии у ведомств.

Ранее глава городского округа Истра Татьяна Витушева попросила жителей не публиковать и не комментировать кадры работы систем ПВО в Подмосковье.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев утром 30 мая сообщил, что силы ПВО сбили на подлете к столице несколько беспилотников, поэтому жители некоторых районов могли слышать взрывы. Мэр Москвы Сергей Собянин докладывал о незначительных повреждениях нескольких зданий в столице в результате атаки беспилотников, серьезно никто не пострадал, двое жителей обратились за медицинской помощью, которая была им оказана на месте, госпитализация не потребовалась.