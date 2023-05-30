Глава Истры призвала не публиковать кадры работы ПВО в Подмосковье

Фото: Администрация городского округа Истра

Татьяна Витушева

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева в своем Telegram-канале попросила жителей не публиковать и не комментировать кадры работы систем ПВО в Подмосковье. В свете утренней атаки беспилотников на Москву и область Витушева сообщила, что все экстренные службы в Истре работают в штатном режиме.

В настоящий момент в районе деревни Павлово-1 обследуется территория на предмет падения мелких фрагментов БПЛА. Прошу нигде не публиковать и не комментировать кадры работы наших систем ПВО! — подчеркнула глава Истры.

Витушева напомнила, что в городском округе ограничен полет беспилотников и летательных аппаратов. Она призвала обращать внимание на небольшие объекты в небе, которые могут быть похожи на вертолеты или самолеты размером от 20 сантиметров до трех метров. Кроме того, глава Истры попросила жителей звонить на линию 112 в случае, если они заметят людей, запускающих дроны. Для этого нужно сообщить место обнаружения, время и размер дрона, сделать фото и видео с места.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что утром 30 мая на подлете к столице были сбиты несколько дронов. Минобороны РФ заявило, что Украина задействовала для атаки по Москве восемь БПЛА самолетного типа, все дроны были уничтожены силами ПВО и подавлены средствами РЭБ.