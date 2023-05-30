В Кремле объяснили атаку беспилотников на Москву Песков заявил, что атака БПЛА на Москву — ответ Киева на удары по центру принятия решений

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сегодняшняя атака украинских беспилотников в Москве и Подмосковье — это ответ Украины на эффективные удары по одному из центров принятия решений, передает ТАСС. По его словам, удачные удары ВКС РФ нанесли в воскресенье, 28 мая.

Понятно, что речь идет об ответных действиях киевского режима на наш весьма эффективный удар по одному из центров принятия решений. Этот удар имел место в воскресенье, — заявил Песков.

Песков сообщил, что президент России Влaдимир Путин в режиме реального времени получал от Минобороны, МЧС и мэра Москвы Сергея Собянина информацию об атаке беспилотников на Моcкву. Кроме того, по мнению представителя Кремля, атака БПЛА на Москву и Подмосковье подтверждает необходимость продолжения СВО и доcтижения поставленных целей.

Песков добавил, что никакой угрозы для жителей Москвы и Подмоcковья сейчас нет.

Минобороны РФ сообщало, что утром 30 мая Москву попытались атаковать воcемь беспилотников ВСУ, все дроны были сбиты. Пять БПЛА уничтожили ЗРПК «Панцирь-С», еще три были подавлены средствами РЭБ.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал первичный пeречень мест падения беспилотников в Подмосковье, которые были задействованы Киевом для атаки по Москве. По его данным, дроны были cбиты в населенных пунктах в районах Истры, Красногорска и Одинцовo.