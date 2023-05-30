«Ребенок где-то здесь, в пижаме»: жительница Профсоюзной об эвакуации Жительница дома на Профсоюзной рассказала, что эвакуацию организовали за 10 минут

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Эвакуацию жителей дома на Профсоюзной улице, куда врезался беспилотник, организовали буквально в течение 10 минут, рассказала корреспонденту NEWS.ru местная жительница. По ее словам, пожарные провели поквартирный обход и предложили людям эвакуироваться.

Я вышла с собакой и с ребенком, ребенок где-то здесь ходит в пижаме. Я вышла с собакой в 6 утра, здесь уже техника стояла. И пожарные, и все. Прямо вот, мне кажется, буквально за 10 минут все организовали. Поднимались вот эти пожарные и всех обстучали по дверям, — отметила женщина.

Она добавила, что для эвакуированных обеспечили временный пункт пребывания в местной школе, им также предложили разместиться в гостинице и обеспечить автобусный переезд. Что же касается беспилотника, то женщина уточнила, что беспилотник залетел в комнату 16-го этажа, разбив окно.

Ранее Telegram-канал «112» написал, что дроны атаковали два жилых дома на Ленинском проспекте и улице Профсоюзной в Москве, еще один беспилотник попал в многоэтажку на улице Атласова в Новой Москве. Позже Telegram-канал Baza сообщил, что в утренней атаке были задействованы около 25 БПЛА, большая часть которых была сбита в Подмосковье.

В Минобороны уточнили, что Украина атаковала Москву восемью дронами, все они поражены. Пять беспилотников сбил зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» в Подмосковье, еще три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и отклонились от целей. Министерство назвало произошедшее террористической атакой.