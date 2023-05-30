Собянин: эвакуированные после атак БПЛА москвичи возвращаются домой

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Специалисты закончили изучать поврежденные дронами здания в Москве, эвакуированные после атаки жители начинают возвращаться в свои дома, Первыми в квартиры вернутся жители дома на Ленинском проспекте, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram. Градоначальник также поручил в максимально короткие сроки устранить незначительные повреждения в зданиях.

Эвакуированные в целях беспрепятственной работы специальных служб жители начинают возвращаться в свои дома. Первыми в квартиры вернутся жители дома на Ленинском проспекте, — написал глава города.

Утром 30 мая, около пяти утра, СМИ и пользователи в социальных сетях сообщили о пролетах БПЛА над Москвой и Подмосковьем. По разным оценкам, до десятка беспилотников были сбиты на подлете к столице (Рублевка, Красногорский район, Истринский район, Новая Москва) или внутри нее. Экстренные службы подтвердили попадание дронов в два жилых дома в столице, на улицах Профсоюзной и Атласова в Новой Москве.

В Минобороны РФ заявили, что Украина атаковала Москву восемью дронами, все они поражены. Пять беспилотников сбил зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» в Подмосковье, еще три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и отклонились от целей. Министерство назвало произошедшее террористической атакой.