В Госдуме высказались о введении военного положения в Москве Депутат ГД Красов назвал маловероятным введение военного положения в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Введение военного положения в Москве не требуется и является маловероятным, несмотря на атаку беспилотников, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Комментируя ситуацию «Парламентской газете», депутат уточнил, что решение о введение военного положения принимается Верховным главнокомандующим.

Решение о введении военного положения на тех или иных территориях у нас принимает Верховный главнокомандующий. Но на данный момент лучшее и самое эффективное, что мы можем сделать — не поддаваться панике, — пояснил парламентарий.

По словам Красова, сейчас всем россиянам важно не терять бдительность. Парламентарий подчеркнул, что специальная военная операция «идет не где-то там на другом конце планеты». Он призвал россиян не забывать об этом и понимать, что происходящее касается каждого.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн ранее опубликовал первичный перечень мест падения беспилотников, сбитых на территории Подмосковья. По данным парламентария, БПЛА сбили в Красногорском, Одинцовском и Истринском округах. Мэр Москвы Сергей Собянин утром 30 мая сообщил, что в результате атаки дронов незначительные повреждения получили несколько зданий в столице. Позднее градоначальник рассказал, что за медицинской помощью обратились два человека, при этом госпитализация никому из них не потребовалась, им оказали помощь на месте.