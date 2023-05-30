Жительница Новой Москвы получила осколочное ранение при ударе беспилотника

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ТАСС сообщил, что жительница дома на улице Атласова в Новой Москве получила легкое осколочное ранение в результате удара беспилотника. По данным агентства, в момент попадания дрона вместе с ней в квартире находились супруг и ребенок, они не пострадали.

В нескольких квартирах дома на улице Атласова при попадании БПЛА выбило окна. Один из жителей рассказал, что в результате атаки беспилотника его квартиру затопило. Кроме того, по его словам, жильцов, чьи квартиры были повреждены, разместили в гостиницах.

Ранее были опубликованы кадры с обломками беспилотниками, врезавшегося в многоэтажку на улице Атласова в Новой Москве. На месте работали экстренные службы.

Минобороны РФ утром 30 мая сообщило, что Украина атаковала Москву восемью беспилотниками самолетного типа, все БПЛА были уничтожены. Пять дронов сбили зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С», еще три летательных аппарата были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и отклонились от цели.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате атаки БПЛА в столице несколько зданий получили незначительные повреждения, серьезно никто не пострадал, два человека обратились за медицинской помощью, которая была оказана на месте, госпитализация не потребовалась.