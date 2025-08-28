Кабачковая лазанья с фаршем и творожно-чесночным слоем! Очень вкусно! Легкая версия классической лазаньи! Слои кабачка, нежная творожная прослойка и сочная курица подарят наслаждение без тяжести в желудке. Идеально для ЗОЖ-рациона.
Ингредиенты
- Кабачки — 2 шт.
- Куриная грудка — 1 шт.
- Творог обезжиренный — 200 г
- Чеснок — 1 зубчик
- Кефир 1% — 3 ст. л.
- Перец болгарский — 1 шт.
- Помидоры — 2 шт.
- Сыр — 20 г
- Зелень — 50 г
Приготовление
- Грудку отварите, нарежьте. Смешайте творог, кефир, чеснок и зелень. Кабачки настругайте тонкими плоскими слайсами овощечисткой. Перец и помидоры нарежьте полукольцами.
- Соберите лазанью: кабачки → перец → творог → курица → помидоры → творог → кабачки → помидоры → сыр. Запекайте при 180 °C 30 минут.
