Кабачковая лазанья с фаршем и творожно-чесночным слоем! Очень вкусно! Легкая версия классической лазаньи! Слои кабачка, нежная творожная прослойка и сочная курица подарят наслаждение без тяжести в желудке. Идеально для ЗОЖ-рациона.

Ингредиенты

Кабачки — 2 шт.

Куриная грудка — 1 шт.

Творог обезжиренный — 200 г

Чеснок — 1 зубчик

Кефир 1% — 3 ст. л.

Перец болгарский — 1 шт.

Помидоры — 2 шт.

Сыр — 20 г

Зелень — 50 г

Приготовление

Грудку отварите, нарежьте. Смешайте творог, кефир, чеснок и зелень. Кабачки настругайте тонкими плоскими слайсами овощечисткой. Перец и помидоры нарежьте полукольцами. Соберите лазанью: кабачки → перец → творог → курица → помидоры → творог → кабачки → помидоры → сыр. Запекайте при 180 °C 30 минут.

