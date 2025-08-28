День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 05:30

Кабачковая лазанья с фаршем и творожно-чесночным слоем! Очень вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковая лазанья с фаршем и творожно-чесночным слоем! Очень вкусно! Легкая версия классической лазаньи! Слои кабачка, нежная творожная прослойка и сочная курица подарят наслаждение без тяжести в желудке. Идеально для ЗОЖ-рациона.

Ингредиенты

  • Кабачки — 2 шт.
  • Куриная грудка — 1 шт.
  • Творог обезжиренный — 200 г
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Кефир 1% — 3 ст. л.
  • Перец болгарский — 1 шт.
  • Помидоры — 2 шт.
  • Сыр — 20 г
  • Зелень — 50 г

Приготовление

  1. Грудку отварите, нарежьте. Смешайте творог, кефир, чеснок и зелень. Кабачки настругайте тонкими плоскими слайсами овощечисткой. Перец и помидоры нарежьте полукольцами.
  2. Соберите лазанью: кабачки → перец → творог → курица → помидоры → творог → кабачки → помидоры → сыр. Запекайте при 180 °C 30 минут.

Ранее мы готовили кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингредиентов.

кабачки
курицы
лазанья
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог развеяла миф о лечении депрессии бананами
Наказали Leopard и ударили по робокомплексу: успехи ВС РФ к утру 28 августа
«Не знаю, что страшнее»: Захарова о признании экс-главы USAID
Полиция задержала мужчину, кинувшего камень в президента Аргентины
Юрист предупредил о последствиях заклеивания номеров на припаркованном авто
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 августа
В российском регионе начался пожар на фоне атаки ВСУ
Назван топ-7 фраз, выдающих абьюзера на этапе переписки
Стали известны все участники общего этапа футбольной Лиги чемпионов
Россиян предупредили о серьезных побочках от популярных осенью витаминов
Карнавал, Гагарина, Чеботина: зумеры выбирают новую Примадонну
В Германии выпустили монету в честь Путина
«Какой-то ад»: ученые РАН рассказали о непонятном процессе на Солнце
Названа примерная дата начала завершения дачного сезона в России
«Будет продолжение»: названы главные признаки удачного свидания
Обломки БПЛА воспламенили локомотивное депо под Волгоградом
Нилов раскрыл, на сколько может увеличиться МРОТ в 2026 году
В Госдуме призвали проверить Шнурова после отказа помочь бойцам СВО
Юрист раскрыл, какой штраф грозит жильцам за самовольный шлагбаум во дворе
«Русский мэр» в Колумбии заявил, что его пытаются сместить из-за интриг
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Бегство элиты ВСУ и преступления наемников: новости СВО на утро 26 августа
Регионы

Бегство элиты ВСУ и преступления наемников: новости СВО на утро 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.