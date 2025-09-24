Если надоела шарлотка! Нежные песочные корзиночки с вишней и яблоками — просто и вкусно

Ищете идеальный десерт для чаепития? Песочные корзиночки с сочной начинкой из вишни и яблок — это именно то, что вам нужно! Хрустящее тесто, ароматная фруктовая начинка и лёгкая кислинка вишни создают неповторимое сочетание вкусов. Готовить их проще простого, а результат всегда радует и взрослых, и детей. Эти корзиночки станут настоящим украшением вашего стола и покорят сердца всех гостей.

Возьмите 250 граммов сливочного масла, 300 граммов муки, 100 граммов сахара, 1 яйцо, щепотку соли. Для начинки подготовьте 300 граммов вишни (без косточек), 2 яблока, 3 столовые ложки сахара, 1 чайную ложку корицы.

Масло размягчите, смешайте с мукой в крошку. Добавьте яйцо и сахар, замесите тесто. Сформируйте шарики и выложите в формочки для корзиночек.

Яблоки нарежьте кубиками, смешайте с вишней, сахаром и корицей. Выложите начинку в корзиночки. Выпекайте при 180 градусах 30–35 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми или остывшими, украсив свежими ягодами.

