06 ноября 2025 в 05:46

Блинчик-омлет «Дач бэби»: просто отправьте в духовку, и он вырастет на глазах — всегда пышный

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это блинчик-омлет «Дач бэби» объединяет в себе воздушность омлета и нежность блина. Он всегда получается пышный — просто отправьте в духовку, и он вырастет на глазах. Вкус получается удивительно нежным и воздушным, напоминающим суфле, с хрустящей корочкой по краям.

Для приготовления вам понадобится 4 яйца, 100 мл молока, 100 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли и 1 ст. л. сахара. Отделите белки от желтков. Желтки взбейте с молоком, мукой и разрыхлителем до состояния гладкого теста. Белки с щепоткой соли взбейте в крутую пену и аккуратно вмешайте в тесто. Форму для запекания застелите пергаментом, вылейте тесто и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 15–20 минут до золотистого цвета.

Главный секрет — не открывать духовку первые 10 минут, чтобы блинчик не осел. Этот универсальный блинчик-омлет можно подавать со сметаной, вареньем или свежими ягодами, и он гарантированно станет любимым семейным завтраком.

Ранее стало известно, как приготовить грузинский омлет борано: вкуснятина из сыра и яиц.

омлеты
рецепты
яйца
завтраки
Дарья Иванова
Д. Иванова
4 яйца
100 мл молока
100 г муки
1 ч. л. разрыхлителя
щепотка соли
1 ст. л. сахара
>
Отделите белки от желтков. Желтки взбейте с молоком, мукой и разрыхлителем до состояния гладкого теста.
Белки с щепоткой соли взбейте в крутую пену и аккуратно вмешайте в тесто.
Форму для запекания застелите пергаментом, вылейте тесто и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 15–20 минут до золотистого цвета.
