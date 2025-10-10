Азербайджанский суп пити в горшочках! Этот супчик получается очень вкусным и ароматным. Рецепт с фото

Азербайджанская кухня — это настоящая симфония вкусов и ароматов, где каждое блюдо рассказывает свою многовековую историю. Среди этих кулинарных легенд особое место занимает суп пити — наваристое, невероятно душистое и сытное блюдо, которое традиционно готовят в глиняных горшочках. Это не просто суп, а целый ритуал. Его варят на медленном огне долгие часы, чтобы мясо стало совсем мягким, а бульон — насыщенным и прозрачным. В каждом горшочке — своя порция, свой маленький шедевр, где идеально сочетаются баранина, нут, курдючное сало и каштаны. Подают пити с обязательной зеленью и сушеными специями, которые добавляют в тарелку по своему вкусу прямо перед едой.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг баранины (грудинка или лопатка), 300 г нута, 2-3 луковицы, 4-5 картофелин, 100 г курдючного сала, шафран на кончике ножа, несколько сушеных алыч или кураги для кислинки, соль и смесь перцев по вкусу. Нут заранее замочите в холодной воде на 8-10 часов. Баранину нарежьте крупными кусками. В каждый глиняный горшочек положите по куску мяса, горсти замоченного нута, половинке луковицы, кубику курдючного сала и одной-двум алычам. Залейте содержимое холодной водой так, чтобы она покрывала ингредиенты, но не доходила до краев горшочка. Накройте горшочки крышками и поставьте в холодную духовку. Установите температуру 180-200 градусов и готовьте 2,5-3 часа. Примерно за 40 минут до готовности добавьте в каждый горшочек крупно нарезанный картофель, посолите и поперчите. Подавайте суп пити прямо в горшочках, отдельно подав зиру, сушеный барбарис и зелень кинзы, которые каждый добавляет в свою порцию по вкусу.

