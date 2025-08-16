Август пахнет яблоками! Два суперпростых рецепта выпечки с яблоками

Августовские объеденья: манник и цветаевский пирог за 15 минут подготовки! Пока яблоки льются соком — превратим их в два шедевра: сочный манник с карамельной корочкой и нежнейший цветаевский пирог, тающий во рту. Духовка сделает все сама!

1. Манник с яблоками (проще не бывает!)

Смешайте в миске: 1 ст. манки, 1 ст. кефира, 1 ст. сахара, щепотку соли. Оставьте на 15 минут. Добавьте 2 яйца, 1 ч. л. соды, 100 г растопленного сливочного масла. Тесто — как густая сметана!

Вылейте половину в форму. Сверху — слой тонких яблочных долек (2 яблока). Залейте остатком теста. Выпекайте 40 минут при 180°C. Фишка: за 10 минут до конца посыпьте 2 ст. л. сахара — получите хрустящую карамель!

2. Цветаевский пирог (воздушный как облако)

Основа: 150 г муки + 100 г холодного масла + 2 ст. л. сметаны + щепотка соли. Замесите крошащееся тесто, раскатайте в круг. Выложите в форму с бортиками.

Начинка: 3 яблока тонкими дольками выложите веером.

Заливка: взбейте 200 г сметаны + 1 яйцо + 150 г сахара + 2 ст. л. муки до гладкости. Залейте яблоки.

Выпекайте 45 минут при 175°C. Не открывайте духовку! Остужайте в форме — иначе крем «убежит».

