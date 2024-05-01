Для многих начало мая неотделимо от длинных выходных и поездок на дачу или в лес. Но не все знают, как именно Первомай стал выходным. А потому рассказываем все самое интересное про дату 1 мая: какой праздник отмечают в России и других странах и какие приметы и факты связаны с этим днем. А еще обращаемся к календарю огородников и выясняем, что непременно стоит посеять на грядках.
1 мая — Праздник Труда, или День солидарности трудящихся
Во многих странах: от СНГ до Китая и Шри-Ланки 1 мая — Праздник Труда. Его более официальное название — День международной солидарности трудящихся. В России же он известен как День Весны и Труда или просто Первомай. Сегодня это официальный выходной, неизменно сопровождающийся фестивалями, ярмарками и другими развлечениями. Но история праздника вовсе не радостная.
Чтобы узнать, как возник праздник 1 Мая, необходимо обратиться к событиям прошлого. В середине XIX века по всему миру начали проходить забастовки рабочих. Трудящиеся протестовали против непосильной работы, низкой зарплаты и отсутствия отдыха, эксплуатации детей. Особенно острым был вопрос о сокращении трудового дня.
1 мая 1886 года в разных городах Штатов одновременно вспыхнули забастовки. Трудящиеся требовали сократить рабочий день до восьми часов. Суммарно в протестах участвовали 350 тысяч человек. Центром же сопротивления стал Чикаго: там забастовали 40 тысяч человек.
Первомайские протесты не принесли результатов. Вместо того чтобы прислушаться к сотрудникам, руководители заводов устроили массовые увольнения. Но чикагские рабочие продолжили стоять на своем. В результате непримиримость сторон привела к Хеймаркетской бойне.
3 мая трудящиеся вышли на митинг на Хеймаркет-сквер. Он планировался как мирное шествие, однако среди бастующих нашелся провокатор. Он кинул бомбу в сторону полицейских, разгонявших собравшихся. Полиция в свою очередь открыла огонь по толпе. В результате десятки безоружных митингующих были ранены, четверо погибли.
Три года спустя Парижский конгресс II Интернационала предложил сделать 1 мая днем демонстраций. Уже 1 мая 1890 года митинги трудящихся прошли в Штатах и ряде европейских стран. А в 1981 году традиция пришла и в Россию. Первое время праздник имел исключительно политический характер и ассоциировался с классовой борьбой.
Более чем через сто лет политическая подоплека стерлась. Однако в начале мая все так же проходят митинги профсоюзов и политических партий. Но наравне с ними на улицах проводятся музыкальные фестивали, ярмарки, мастер-классы, квесты и другие развлекательные мероприятия. В России, Италии, Китае, Польше и некоторых других странах это нерабочий день.
Кузьма Огородник — народный праздник 1 мая
Идем дальше и переходим к народным поверьям. В России 1 мая — праздник Кузьмы Огородника. РПЦ вспоминает святителя Косму Халкидонского. Епископ жил в IX веке. Вместе со своим сподвижником преподобным Авксентием он противостоял иконоборческой ереси. За это епископ подвергался гонениям и заточению. Но вопреки трудностям ни он, ни Авксентий не отказались от своих убеждений.
В народе день почитания святых стал называться праздником Кузьмы Огородника. В этот день начинает подавать голос кукушка. Поэтому многие праздничные приметы связаны с поведением птиц. Считалось, что если кукушка прилетела в село или деревню, то в ближайшее время стоит ждать пожара. Если кукушка обосновалась на сухом дереве, то скоро придут морозы. А само кукование означало, что пришла пора сеять лен. О сельскохозяйственных традициях праздника стоит сказать отдельно.
Приметы на 1 мая: что можно и нельзя делать
В России праздник 1 мая — день посевных работ. Именно поэтому святого Косму (Кузьму) прозвали Огородником. Славяне верили, что, если позволяет погода, нужно непременно посадить семена:
- моркови;
- редиса;
- свеклы;
- зелени (укропа, петрушки, салата).
А если на черемухе уже распустились листья, то стоит посадить и картошку.
Перед посевом семена замачивали в речной воде. При этом огородничали исключительно женщины. Существовало поверье, что посаженные мужчиной семена не дадут урожай. А еще славяне боялись сглаза, так что и замачивание, и посадка семян проводились тайно.
Существуют и другие первомайские поверья. Например, если 1 мая 2024 года пойдет дождь, стоит собрать немного дождевой воды и ополоснуть ею волосы (но в мегаполисе это, конечно, лучше не делать). Славяне верили, что благодаря такому обряду волосы станут гуще и здоровее.
А еще 1 мая:
- запрещалось есть семена, подготовленные для посадки, — иначе урожай будет скудным;
- можно встретиться с родственниками, подготовить им подарки — к удаче;
- нужно держаться в стороне от азартных игр — они приведут к разорению;
- нельзя ругаться и ссориться — чревато бедами, вплоть до проблем со здоровьем;
- запрещено грустить — уныние не оставит на все лето.
Живин день — языческий праздник 1 мая
Нельзя рассказать, какой праздник приходится на 1 мая, не упомянув Живин день. Для славян-язычников 1 мая было связано с почитанием богини весны и дарительницы жизни Живы. Этот день в первую очередь ассоциировался с «очищением энергии».
Готовясь чествовать Живу, славяне прибирались в домах и во дворах. Поэтому одним из атрибутов праздника стала метла: считалось, что она необходима для изгнания нечистых сил. А по вечерам неподалеку от засеянного поля разводили костры. У них устраивались игрища: хороводы и прыжки через костер. Огонь, как и метла, служил символом очищения.
Интересные факты про 1 мая
На 1 мая 2024 года приходится годовщина многих интересных событий. Например, это день рождения почтовой марки. В 1840 году были изданы сразу две английские марки, ставшие первыми в истории. На обеих изображалась королева Виктория.
На 1 мая также пришлись:
- 1786 — премьера оперы В. А. Моцарта «Женитьба Фигаро» в Вене;
- 1836 — премьера комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» в Петербурге;
- 1884 — начало возведения Хоум-иншуренс-билдинг — первого здания с металлическим каркасом, или первого небоскреба;
- 1899 — начало продажи аспирина;
- 1920 — первый масштабный субботник в СССР;
- 1922 — открытие первой регулярной международной авиалинии в СССР (она соединила Москву и Кенигсберг);
- 1937 — завершение работы над Каналом имени Москвы, соединившим Москву-реку и Волгу;
- 1967 — свадьба Элвиса Пресли и Присциллы Вагнер;
- 1984 — выход первого в истории комикса про черепашек-ниндзя;
- 1996 — выход в эфир музыкального канала МУЗ-ТВ;
- 1999 — премьера мультсериала «Спанч Боб».
1 мая появились на свет актриса Нина Архипова, режиссер Джон Ву, автор песни Ghostbusters Рэй Паркер — младший, футболист Алексей Смертин и другие знаменитости.
Именины 1 мая
И еще пара слов о праздниках 1 мая 2024 года. Согласно святцам, именинниками стали:
- Тамара;
- Кузьма;
- Иван;
- Ефим;
- Григорий;
- Виссарион;
- Антон;
- Василий;
- Виктор;
- Феликс.
Итак, мы выяснили, какой праздник приходится на 1 мая 2024 года. Это время не только массовых гуляний, но и работы дома и в огороде. А для говеющих это Великая среда Страстной седмицы. Постящимся предписаны хлеб и не обработанные термически овощи и фрукты.
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