Составлен список участников «голой» вечеринки, которые «искупили вину»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дима Билан

Некоторые участники «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой после скандала предприняли действия, чтобы «искупить вину» перед общественностью, писали СМИ. Что говорили и делали звезды, помогло ли им «покаяние»?

Билан «искупил вину»?

В связи со всеобщим осуждением и последующими проблемами в профессиональной деятельности некоторые участники «голой» вечеринки, организованной Ивлеевой 20 декабря в московском клубе «Мутабор», извинились за произошедшее и предприняли попытки «загладить вину» перед обществом, писало издание TVcentr.

Так, заслуженный артист России Дима Билан 16 января прибыл в ДНР. Певец посетил Республиканский травматологический центр, где подарил подарки детям. Кроме того, исполнитель привез необходимые кондиционеры детскому центру в Горловке и передал приюту для бездомных животных 3 млн рублей, а также взял себе домой кота, которого назвал Шахтером.

Во время визита в ДНР Билан встретился с участниками СВО и мирными жителями, которые нуждаются в протезировании. Отмечается, что Билан посещал Донбасс в рамках благотворительной акции и до событий «голой» вечеринки.

Как писали «Известия», в феврале Билан намерен дать два концерта в Москве, после чего отправится в тур по России. Сольные выступления артиста запланированы в Набережных Челнах, Ижевске, Перми и других городах. Пресс-агент артиста Марина Царева подтвердила, что эти шоу состоятся.

«Искупила» ли вину Лолита?

Певица Лолита Милявская потеряла более 22 млн рублей из-за отмены ее гастрольного тура по городам Подмосковья. После посещения «голой» вечеринки артистка признавалась, что очень расстроилась из-за произошедшего. 9 января она сообщила, что приняла участие в благотворительной акции журналистки Ксении Собчак, направленной на помощь жителям Белгорода, который подвергся массированным обстрелам с украинской стороны.

Несмотря на срыв тура по Подмосковью, Лолиту в конце марта ждут в Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Кургане и Тюмени, а в апреле планируются выступления в Томске, Красноярске и Иркутске, сообщали «Известия». Об отменах мероприятий не сообщалось.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская

«Каялась» ли Собчак?

26 декабря Собчак записала в своем Telegram-канале видеообращение, в котором извинилась за участие в «голой» вечеринке. Она назвала мероприятие «нелепой безвкусицей».

«Это был не всегда эпатаж, а местами — нелепая безвкусица. <...> Я точно никого не хотела обидеть или оскорбить, если кого-то задел мой внешний вид, я за это извиняюсь. Я люблю свою страну», — высказалась Собчак.

Позднее журналистка возобновила свой благотворительный проект помощи жителям Белгородской области, пострадавшей от обстрелов. Первый раз такую акцию телеведущая проводила летом, когда был атакован город Шебекино.

Сама Собчак заявляла, что из-за участия в «голой» вечеринке отменили несколько новогодних корпоративов с ее участием, из-за чего она потеряла порядка 15 млн рублей. В то же время других известий об отмене мероприятий с участием Собчак не было. Также не сообщалось, что скандал отразился на ее профессиональной деятельности.

Киркоров «искупил вину»?

Народный артист России Филипп Киркоров 12 января перевел фонду помощи детям с аутизмом «Синяя птица» в Белгороде 5 млн рублей, сообщила директор организации Ольга Димченко. По ее словам, это самое большое пожертвование, которое когда-либо получал фонд.

Кроме того, после участия в «голой» вечеринке Киркоров сделал ряд заявлений, в которых признавал, что совершил ошибку, посетив «Мутабор». Певец подчеркивал, что любит Россию, считает ее домом и связывает свою дальнейшую жизнь и профессиональную карьеру только с этой страной.

Несмотря на это, бойкот Киркорову продлили как минимум до весны, писал MK.RU. Поп-король должен был выступить на нескольких крупных сборных концертах. В частности, речь идет о мероприятии «О чем поют 8 марта» в «Крокус Сити Холле», но на официальном сайте концертного зала его имя убрали из числа выступающих артистов.

Сольные концерты Киркорова в ближайшее время не запланированы. В апреле певец собирался отметить день рождения на сцене театра Crave в Москве, где хотел показать новое шоу, однако билетов на мероприятие до сих пор нет в продаже. В афише театра выступление тоже не значится.

Также артиста убрали из афиш концерта «Золотой Граммофон», который пройдет в Санкт-Петербурге 25 февраля.

Читайте также:

Последние новости шоу-бизнеса 3 февраля: что с Губиным, SHAMAN, Биковичем

Составлен список политиков РФ, поддержавших участников «голой» вечеринки

США, несчастье, возвращение: куда пропал Киркоров после «голой» вечеринки