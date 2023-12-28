«Унизить невозможно»: почему Собчак не «отменяют» после тусовки Ивлеевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак подверглась жесткой критике за участие в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Почему ее не «отменяют» после вечеринки, а пользователи-россияне считают, что она права?

Почему Собчак может избежать наказания за «голую» вечеринку

Пользователи Telegram отмечают, что телеведущую не коснулись никакие запреты, которые распространились, например, на поп-короля Филиппа Киркорова, певца Диму Билана, исполнительницу Анну Асти и других. В комментариях к постам о скандальной вечеринке россияне предлагают не пускать телеведущую на телевидение.

«Что-то не видно нигде [критики] про Собчак, также закрыть для неё телевидение», — написал подписчик KP.RU Andrei.

«А кто так ловко спрятал Собчак? Про всех тусовщиков этого безобразия изо всех щелей дует, закрывают, вырезают... А про нее как будто забыли», — поинтересовался в комментариях к посту Readovka Андрей.

В комментариях считают, что отсутствие «санкций» против телеведущей связано с матерью Собчак Людмилой Нарусовой. Родительница журналистки является сенатором Совета Федерации от Республики Тыва.

«Мамаша всё порешает. Они же выше закона, государства, президента!» — написал подписчица «360» Жанна.

«Маман ее на теплом месте давно хорошо сидит. А там рука руку моет. Так что Собакина и дальше будет жить в шоколаде», — поддержала пользовательница Зоя Zoya.

«Собчак неприкосновенна, ее СМИ аккуратно обходят стороной», — считает подписчик Readovka VladRUS.

Почему россияне солидарны с Собчак

Некоторые сочли действия Собчак грамотными. По мнению пользователей, изначально журналистка правильно поступила, отказавшись признать вину, а Ивлеева, записав два обращения, проявила слабость.

«Собчак сказала, чтобы все лесом шли. А Ивлеева ревет и извиняется. Толпа это за слабость приняла и звереет», — объяснил подписчик KP.RU Лев.

«Сколько злости в людях, страшно читать комментарии», — отметила подписчица «СОБЧАК» Оксана.

Под постами Собчак в ее Telegram-каналах есть как защитники, так и критики. Журналистку упрекнули и за внешний вид, и за то, что та не уезжает в Израиль.

«Я вот сам никогда не пошел бы на такую вечеринку — все же воспитание не то, я из старого времени. Но Ксюшу в этом одобряю. Если так сильно все это подорвало, <...> значит, это хорошо, как ни странно», — отметил Игорь в комментариях в канале «СОБЧАК».

«Столько пишете про Ксению плохого, а на самом деле она хорошая и живет довольно неплохо», — поддержал его пользователь с ником Димон.

«Унизить Собчак невозможно», — считает подписчик Парадокс Эрроу.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ксения Собчак

Что говорила Собчак о «голой» вечеринке

Сначала телеведущая заявила, что «никакой траур не может длиться вечно». По ее мнению, участие артистов в «голой» вечеринке — это их личное дело.

«Может, это была, на ваш взгляд, неудачная вечеринка, может, хотелось гламура, а получилось как получилось, может быть, вам не нравится на это все смотреть, но, простите, куда и когда взрослым людям ходить с голой попой — это их личное дело», — подчеркнула Собчак.

Позднее она изменила мнение о вечеринке Ивлеевой. Она записала видеообращение, в котором извинилась за участие в мероприятии. Собчак добавила, что вечеринка была «нелепой безвкусицей».

«Это был не всегда эпатаж, а местами — нелепая безвкусица. <...> Я точно никого не хотела обидеть или оскорбить, если кого-то задел мой внешний вид, я за это извиняюсь. Я люблю свою страну», — высказалась Собчак.

Сегодня, 28 декабря, Собчак поддержала Ивлееву и написала в соцсетях под публикацией телеведущей, что поддерживает ее, и добавила, что та не остается одна со своими проблемами.

«Ты ничего этого не заслуживаешь! Мы все этого не заслуживаем. Просто мы живем в такое время. И его надо просто пережить. Я тебя люблю, и я с тобой. И это неправда, что ты одна», — написала Собчак.

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