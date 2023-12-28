Звездам вечеринки Ивлеевой нашли замену: кто выступит вместо Anna Asti e1.ru: Полина Гагарина заменит Anna Asti на корпоративе в Екатеринбурге

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Anna Asti

Певица Anna Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) не выступит на новогоднем корпоративе в Екатеринбурге. Кто ее заменит и какие артисты могут занять места звезд «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой?

Кто выступит вместо Anna Asti

Популярная исполнительница, которая стала одной из участниц скандальной вечеринки Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» 20 декабря, должна была выступить на новогоднем корпоративе екатеринбургской компании «Сима-ленд». Как сообщает e1.ru со ссылкой на представителя маркетплейса, шоу с Anna Asti отменили.

Выступление Анны было запланировано на 29 декабря. Точная причина отмены концерта не называется, однако источник издания утверждает, что решение было принято на фоне скандала с мероприятием Ивлеевой.

Уточняется, что вместо Anna Asti на новогоднем корпоративе маркетплейса выступит певица Полина Гагарина.

«На новогоднем корпоративе в „Сима-ленде“ в этом году должна была выступить суперзвезда Anna Asti. Однако в компании „Сима-ленд“ сообщили, что ее концерт отменили. Вместо артистки сотрудников поздравит Полина Гагарина», — отмечается в публикации Telegram-канала e1.ru.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Полина Гагарина

Какую замену нашли Киркорову

27 декабря канал ТНТ убрал изображение народного артиста России Филиппа Киркорова с афиши фильма «Иван Васильевич меняет все», где он исполнил роль российского государя Петра I. Постер изменили на официальном сайте телеканала, на странице фильма в онлайн-кинотеатре Premier и сервисе «Кинопоиск».

Как сообщал 27 декабря MK.ru, зрители не увидят певца в картине, так как фрагменты с ним вырежут. Позднее гендиректор ТНТ Тина Канделаки заявила, что телеканал переснимает ряд сцен новогоднего фильма, чтобы сделать его «интереснее, острее, провокативнее».

На настоящий момент неизвестно, кто может заменить Киркорова в «Иване Васильевиче» и будет ли его персонаж полностью вырезан из фильма. Однако на постере пародии вместо певца появился комик и шоумен Павел Воля, который примерил на себя образ шведского посла из оригинального фильма Леонида Гайдая. В картине «Иван Васильевич меняет профессию» роль посла исполнил народный артист РСФСР Сергей Филиппов.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Павел Воля

Какую замену нашли Глюкозе

Накануне, 27 декабря, музыкальные продюсер Максим Фадеев высказался о присутствии на «голой» вечеринке Ивлеевой его бывшей подопечной Натальи Чистяковой-Ионовой, известной как Глюкоза (Глюк’oZa).

«Многие ее знают под именем Глюк’oZa, хотя это на самом деле название группы, а не ее псевдоним. В связи с происходящими событиями я принял решение о возобновлении проекта „Глюк’oZa“ в его первозданном виде», — заявил Фадеев.

Композитор уточнил, что Чистяковой-Ионовой в «старом новом» проекте не будет. По мнению Фадеева, Наталья дискредитирует концепцию группы «Глюк’oZa» как своим творчеством, так и публичным поведением.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Наталья Ионова

«Я считаю, что Наталья Ионова дискредитирует концепцию проекта — прежде всего музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы. А также публичными появлениями на подобных мероприятиях (вечеринке Ивлеевой. — NEWS.ru). Этот проект создавался для детей, и, мне кажется, она выросла уже из этого образа. Кроме этого, больше не хочу, чтобы меня как музыканта ассоциировали с этим артистом», — написал он в своем Telegram-канале.

Фадеев не уточнил, кто будет петь вместо Чистяковой-Ионовой в возрожденной «Глюк’oZе», но при этом опубликовал фрагмент новой композиции группы под названием «Мыши».

Адвокат Вадим Багатурия в разговоре с NEWS.ru заявил, что Фадеев может лишить Чистякову-Ионову псевдонима Глюк’oZа, поскольку права на использование сценического имени могли быть переданы ей на ограниченный срок.

Читайте также:

Анну Асти могут лишить гражданства. Расплата за песни на «голой» вечеринке?

Киркоров, Лолита, Билан: что потеряли участники «голой» вечеринки Ивлеевой

Фадеев лишает Глюкозу псевдонима: почему, при чем здесь вечеринка Ивлеевой