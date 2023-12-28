«Иван Васильевич» будет без Киркорова: кто заменит, последние новости Канделаки: ТНТ переснимет финал фильма «Иван Васильевич меняет все»

Фото: ТНТ

ТНТ переснимает новогоднюю пародию «Иван Васильевич меняет все», где сыграл народный артист России Филипп Киркоров. Как это объяснила гендиректор телеканала Тина Канделаки и вырежут ли из фильма Киркорова, кто его заменит?

Что заявила Канделаки об «Иване Васильевиче»

Накануне, 27 декабря, гендиректор ТНТ опубликовала видеосообщение в своем Telegram-канале, в котором подтвердила, что сейчас телеканал переснимает некоторые сцены в фильме «Иван Васильевич меняет все». Пародийная картина должна выйти в эфир перед боем курантов 31 декабря.

По словам Канделаки, пересъемка нужна, чтобы сделать фильм лучше и опередить каналы-конкуренты в новогоднюю ночь.

«Мы переснимаем ряд сцен в фильме „Иван Васильевич меняет все“ для того, чтобы сделать фильм интереснее, острее, провокативнее, ну и, конечно же, победить в конкурентную ночь и порадовать нашего любимого зрителя», — заявила она.

В завершение Канделаки призвала зрителей смотреть фильм «Иван Василевич меняет все» и телеканал ТНТ в новогодний вечер.

Кого сыграл Киркоров, вырежут ли его

В картине эстрадный певец исполнил роль российского государя Петра I. Сцены с ним присутствовали в трейлере фильма, также певец был изображен на постере ленты.

27 декабря ТНТ убрал изображение Киркорова с афиши «Ивана Васильевича». Постер изменили на официальном сайте телеканала, на странице комедии в онлайн-кинотеатре Premier и сервисе «Кинопоиск».

Официальных комментариев по поводу того, буду ли вырезаны сцены с Киркоровым из финального варианта новогоднего фильма, не было. В то же время MK.ru 27 декабря сообщал, что зрители не увидят певца в «Иване Васильевиче».

«По нашей информации, сцены с поп-королем будут вырезаны и пересняты с другими артистами», — писало издание.

На кого заменят Киркорова в «Иване Васильевиче»

На настоящий момент неизвестно, кто может заменить Киркорова в новогодней картине и будет ли его персонаж полностью вырезан из фильма.

На постере «Ивана Васильевича» вместо народного артиста России появился комик и шоумен Павел Воля, который сыграл шведского посла из оригинального фильма Леонида Гайдая. В картине «Иван Васильевич меняет профессию» роль посла исполнил народный артист РСФСР Сергей Филиппов.

Фото: ТНТ

Чего лишился Киркоров после «голой» вечеринки Ивлеевой

Певец 20 декабря посетил скандальное мероприятие в московском клубе «Мутабор», организованное блогером и телеведущей Анастасией Ивлеевой. После этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал лишить Киркорова звания народного артиста России.

Помимо этого, исполнителя начали вырезать из новогодних эфиров на российском телевидении. В частности, артиста не будет в финале шоу «Маска» и программе «Голубой огонек».

Телеведущая Ксения Собчак сообщала, что директор МХАТа им. Горького Владимир Кехман отменил частное выступление Киркорова в театре. По ее словам, руководитель отказал крупной компании, заказавшей выступление певца, сославшись на звонок из администрации президента.

Кроме того, певца убрали из списка актеров «Самоиронии судьбы» на канале Premier. Имя Филиппа Киркорова отсутствует в описании к фильму, который вышел в России в 2022 году. Первой на это обратила внимание Baza. В «Самоиронии судьбы» певец сыграл роль Ипполита Бедросовича. На афише к фильму Киркоров все же присутствует.

Извинился ли Киркоров

26 декабря Киркоров опубликовал видеообращение, в котором заявил, что осознает свою ошибку. Он пообещал впредь более тщательно относиться к выбору мероприятий, которые он посещает. По его словам, он «был на вечеринке всего пять минут» и «зашел не в ту дверь».

Артист назвал себя патриотом России и отметил, что не хочет, чтобы подобная оплошность стала причиной ограничения его творчества в стране.

«Я — артист только своей страны. Я патриот только своей страны. Я никогда не пытался усидеть на двух стульях, я никуда не уезжал и не предавал. Меньше всего я бы хотел, чтобы подобная оплошность стала причиной ограничения моего творчества в России. В единственной стране, где я существую как артист и как гражданин», — добавил певец.

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