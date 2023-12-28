«Пугачевская грязь»: фанаты отчитали Киркорова за «голую» вечеринку Россияне не поверили извинениям Киркорова и призвали его уехать из страны

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российского поп-короля Филиппа Киркорова, несмотря на извинения, продолжают критиковать в социальных сетях за участие в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Что написали о нем поклонники, почему призвали уехать из страны?

Что сказали россияне о Киркорове на вечеринке Ивлеевой

Пользователи Сети неоднозначно относятся к решению поп-короля посетить almost naked («почти голый») вечеринку. Кроме того, в комментариях критикуют его наряд — артист появился на тусовке в сетчатом черном комбинезоне с переливающимися блестками, под которым скрывались короткие шорты. На певце также было много украшений: клипсы в ушах, на шее — объемная цепь с крупными кулонами, а на каждой руке — несколько браслетов и множество колец. Большую часть лица Киркоров скрывал под маской.

«Да неужели наш шоубиз наконец-то очистится от пугачевской грязи?» — написала Зоя в ReadovChat.

«Киркоров давно уже берегов не видит. Прям небожитель. Просто эта вечеринка переполнила чашу», — ответил ей другой пользователь.

На днях Киркоров опубликовал видеообращение, в котором назвал свое участие в вечеринке Ивлеевой ошибкой. Он также удивился, что его присутствие на тусовке обсуждается громче всего.

Россияне под видео с извинениями Киркорова оставили тысячи комментариев. Большинство людей считают «позорными» оправдания артиста и напомнили ему, что, согласившись принять приглашение Ивлеевой, певец знал о ситуации в мире и на СВО.

«Лидеры мнений в возрасте 50+ не должны так ошибаться, заметьте, там было полно молодежи без громких званий, кто-то о них пишет, чего-то требует в отношении них? Конкретно Филипп Киркоров очень давно и очень настойчиво провоцировал граждан, скандал на скандале, и вот предел настал», — считает подписчик Diana Spletni Live.

«Киркорова на СВО, первая линия», — предложил пользователь Дмитрий в «КП-болталке».

Среди жителей России нашлись и те, кто считает, что поп-короля просто подставили. Некоторые предположили, что недоброжелатели только и ждали, когда Киркоров оступится, чтобы избавиться от него.

«Есть такое ощущение, что все только и ждали, что он где-нибудь споткнется, чтобы наконец-то избавиться от длинного лося в стразах. Видимо, он так всех задолбал», — предположил Sowetsky в ReadovChat.

«Сотрудника госбезопасности А. Ивлееву, организовавшую эту великолепную спецоперацию по разоблачению врагов народа, представить к внеочередному воинскому знанию», — сыронизировал Dmitry в комментариях к посту «Беспощадного пиарщика».

Есть и те, кто поддержал Киркорова и призвал не воспринимать всерьез его присутствие на скандальном мероприятии.

«Из всех обидно только за Филю», — написал подписчик «Беспощадного пиарщика» Vedenkin.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Ой, ну Киркоров действительно попал туда по глупости. Он как неразумное дитя. Как вычудит...» — отметила Алёна К. в «Главном чате Небожены».

«Ради денег или нет, очень хорошо, что Киркоров извинился, всё-таки границы должны быть и ответственность публичных людей, многие из которых являются примером для подражания», — добавили в комментариях к посту NEWS.ru.

Уедет ли из России находящийся на грани «отмены» Киркоров

Россияне в Сети также начали задаваться вопросом, не уедет ли из России находящийся на грани «отмены» поп-король, как, например, это сделала Алла Пугачева, переехав со своим мужем Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Израиль.

«Киркоров, мы тебе не друзья, друг тебе — перец болгарский (даже волка нашего тамбовского недостоин)! Свалил бы ты с наших радаров, а лучше и с российской территории, извращенец», — возмутился подписчик «Небожены» A. Solntsev.

«Надень штаны, вон из страны!» — призвал пользователь Т. М. в комментариях к посту NEWS.ru.

Также есть предположения, что артист может на время уехать в США или Прибалтику. По данным LIFE.ru, король поп-сцены имеет недвижимость в Майами и Латвии. Сам исполнитель пока не комментировал планы относительно возможного переезда.

Читайте также:

Анну Асти могут лишить гражданства. Расплата за песни на «голой» вечеринке?

«Голая» вечеринка Ивлеевой: последние новости 28 декабря, реакция Шнурова

Ивлеева, SHAMAN, Галкин: кого из звезд «отменили» в конце 2023 года