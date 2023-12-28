«Голая» вечеринка Ивлеевой: последние новости 28 декабря, реакция Шнурова Сайт Филиппа Киркорова заблокировали

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Шнуров

Сайт Филиппа Киркорова заблокировали, группа «Ленинград» Сергея Шнурова выпустила песню, посвященную вечеринке Анастасии Ивлеевой в «Мутаборе», а Анну Асти могут лишить российского гражданства. Что известно о последствиях «голой» тусовки для российских звезд на 28 декабря?

Почему заблокирован сайт Киркорова

Вечером 27 декабря официальный сайт певца Филиппа Киркорова (kirkorov.ru) оказался недоступен. При попытке открыть главную страницу появляется соответствующее сообщение и указание на «ошибку 4030» (Error 4030. Website is blocked). Причины блокировки не сообщаются. Сам певец пока никак не прокомментировал ситуацию.

«Пожалуйста, зайдите позднее», — указано на главной странице.

В компании «Спринтхост» рассказали NEWS.ru, что сайт певца не заблокирован.

«Блокировки нет. Это техническая заглушка. Иной информации представить я не могу. Заглушка на сайте kirkorov.ru временная, техническая. Подробностей нет», — заявили в компании.

Ранее Киркоров принял участие в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, которая прошла в ночь с 20 на 21 декабря в московском баре «Мутабор». Накануне стало известно, что Киркорова на фоне скандала начали вырезать из новогодних передач. Так, телеканал НТВ уже попросил смонтировать новый вариант шоу «Маска», где не будет короля российской эстрады, а ТНТ переснимет финал фильма «Иван Васильевич меняет все».

Сам Киркоров заявил, что его появление на вечеринке было ошибкой и он зашел «не в ту дверь».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Почему Фадеев лишает Глюкозу псевдонима

Накануне музыкальный продюсер Максим Фадеев объявил о перезапуске проекта «Глюк’oZa». По словам композитора, 27 декабря он узнал, что на «голой» вечеринке присутствовала его бывшая подопечная Наталья Чистякова-Ионова, известная публике как Глюкоза (Глюк’oZa).

«Многие ее знают под именем Глюк’oZa, хотя это на самом деле название группы, а не ее псевдоним. В связи с происходящими событиями я принял решение о возобновлении проекта „Глюк’oZa“ в его первозданном виде», — заявил Фадеев.

Однако Чистяковой-Ионовой в возрожденной группе не будет. Продюсер пояснил, что, по его мнению, артистка дискредитирует концепцию проекта «Глюк’oZa» как своим творчеством, так и публичным поведением. Также Фадеев отметил, что не хочет, чтобы его ассоциировали с Чистяковой-Ионовой.

К своей публикации Фадеев прикрепил фрагмент композиции под названием «Мыши». По его словам, скоро этот трек будет на всех музыкальных платформах.

Что сказали Сергей Шнуров и «Ленинград» о вечеринке Ивлеевой

Группа «Ленинград» Сергея Шнурова в песне под названием «Тюль» высмеяла «голую» вечеринку. Композиция опубликована на YouTube-канале музыкального коллектива. Артисты напомнили участникам тусовки, что в столь непростой для страны момент нужно уметь правильно расставлять приоритеты.

«Бог нам дал законы и скрижали, чтобы мы могли их соблюсти! В магазинах яйца дорожали, а эти яйцами решили потрясти. <...> Голые — теперь уж не смешные. Что ни полосы, то все сплошные. Из одежды были только кроссы, а у народа есть теперь вопросы», — говорится в тексте.

Накажут ли звезд за порнографию

Участников «голой» вечеринки могут привлечь к ответственности за распространение порнографии, заявила 28 декабря глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, на публичном мероприятии многие из присутствующих были без одежды, в том числе известные личности.

«На публичном мероприятии по закону запрещено использование нецензурной брани, запрещены различные неприличные моменты. Все это в законе четко зафиксировано. Конечно, там очень четко видна ЛГБТ-пропаганда (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), и, в общем-то, их можно привлекать даже в каком-то смысле, если эксперты это подтвердят, и за распространение порнографических материалов, потому что многие из лиц были без одежды, включая крайне известных личностей на территории нашей страны», — заявила Мизулина.

Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Ведущая Анастасия Ивлеева, получившая награду в номинации «Преображение года», 2017 год Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Ведущая Анастасия Ивлеева, получившая награду в номинации «Преображение года», 2017 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Нью-Йорк, съемки выпуска «Орла и Решки», 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Нью-Йорк, съемки выпуска «Орла и Решки», 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ежегодная церемония вручения премии в области поп-музыки «Трансформация», Настя Ивлева и Дмитрий Нагиев, 2018 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ежегодная церемония вручения премии в области поп-музыки «Трансформация», Настя Ивлева и Дмитрий Нагиев, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Пресс-завтрак музыкальной премии МУЗ-ТВ 2020/2021 в ресторане «Восход». На снимке: телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Нилетто Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Пресс-завтрак музыкальной премии МУЗ-ТВ 2020/2021 в ресторане «Восход». На снимке: телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Нилетто Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак. «Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация» Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак. «Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Певец Филипп Киркоров и блогер Анастасия Ивлеева на балу дебютантов журнала Tatler в Доме Пашкова, 2021 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Певец Филипп Киркоров и блогер Анастасия Ивлеева на балу дебютантов журнала Tatler в Доме Пашкова, 2021 год Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме АМОКОНФ в ДС «Мегаспорт» Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме АМОКОНФ в ДС «Мегаспорт» Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Ведущие церемонии Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва (слева направо), «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Ведущие церемонии Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва (слева направо), «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и Анастасия Ивлеева на фестивале VK Fest, 2022 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и Анастасия Ивлеева на фестивале VK Fest, 2022 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и певец и блогер Роман Каграманов на музыкальном фестивале VK Fest, 2023 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и певец и блогер Роман Каграманов на музыкальном фестивале VK Fest, 2023 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru

Как на вечеринку отреагировал Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров накануне предложил участникам «голой» вечеринки Ивлеевой разделить тяжесть тренировок и службы в Российском университете спецназа в Гудермесе. Он отметил, что так звезды смогут вдохновить бойцов и наглядно продемонстрировать свою патриотическую позицию. При этом само мероприятие Кадыров назвал сатанинским.

«Нет ничего зазорного в том, чтобы помочь в организации их тренировок, в быту, в столовой, в постирочной, в медпункте. Это поможет, во-первых, понять, какими принципами руководствуются настоящие патриоты нашей страны, во-вторых, еще больше вдохновит последних, ну и в-третьих, это будет настоящим действием, доказывающим патриотизм и сопереживание в трудный для страны период», — написал он в Telegram.

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