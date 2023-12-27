«Пацаны не извиняются»: Кадыров нашел способ перевоспитать «голую» тусовку Глава Чечни Кадыров пригласил гостей вечеринки Ивлеевой в университет спецназа

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил участникам «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой возможность «доказать сопричастность к СВО». Что придумал чиновник, как еще хотели наказать звезд?

Как Кадыров предложил перевоспитать «голую» тусовку

Глава Чечни пригласил участников «сатанинской» вечеринки Ивлеевой в Университет спецназа, расположенный в Гудермесе. По мнению Кадырова, прохождение обучения в этом вузе поможет селебрити «реабилитировать себя в глазах общественности», ведь «нет ничего зазорного в том, чтобы помочь в организации их тренировок, в быту, в столовой, в постирочной, в медпункте».

«Рекомендую всем, на кого обрушилось общественное негодование, поступить более достойно и доказать ощутимым поступком свою сопричастность к СВО и ее героям. Предлагаю каждому участнику разделить тяжесть тренировок и службы в Российском университете спецназа в Гудермесе, где проходят ускоренные курсы подготовки наши доблестные добровольцы со всех уголков России», — высказался Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни отметил, что сложилась сложная ситуация, однако «здесь тот самый случай, когда свою гражданскую позицию и искренность нужно доказывать не словом, а делом». Кадыров обратил особое внимание на то, что «простить можно любого, главное, чтобы искренность была не на словах, а на реальном деле».

«Пацаны не извиняются, а искупают вину поступками!» — написали в комментариях в соцсетях.

Как еще предлагали наказать участников «голой» вечеринки

Продюсер Александр Иншаков подал к Ивлеевой иск на возмещение морального вреда в размере одного миллиарда рублей. Хамовнический суд Москвы принял к рассмотрению этот иск. Получит ли это дело ход, пока неясно. Иншаков призвал Ивлееву «извиниться перед военными», но в то же время подчеркнул, что не верит в искренность уже прозвучавших извинений участников «голой» вечеринки.

Лидер думской фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил, что в этой ситуации «нет места прощению». Он ответил на призывы Ивлеевой о «милосердии русского народа».

Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Ведущая Анастасия Ивлеева, получившая награду в номинации «Преображение года», 2017 год Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Ведущая Анастасия Ивлеева, получившая награду в номинации «Преображение года», 2017 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Нью-Йорк, съемки выпуска «Орла и Решки», 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Нью-Йорк, съемки выпуска «Орла и Решки», 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ежегодная церемония вручения премии в области поп-музыки «Трансформация», Настя Ивлева и Дмитрий Нагиев, 2018 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ежегодная церемония вручения премии в области поп-музыки «Трансформация», Настя Ивлева и Дмитрий Нагиев, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Пресс-завтрак музыкальной премии МУЗ-ТВ 2020/2021 в ресторане «Восход». На снимке: телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Нилетто Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Пресс-завтрак музыкальной премии МУЗ-ТВ 2020/2021 в ресторане «Восход». На снимке: телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Нилетто Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак. «Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация» Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак. «Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Певец Филипп Киркоров и блогер Анастасия Ивлеева на балу дебютантов журнала Tatler в Доме Пашкова, 2021 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Певец Филипп Киркоров и блогер Анастасия Ивлеева на балу дебютантов журнала Tatler в Доме Пашкова, 2021 год Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме АМОКОНФ в ДС «Мегаспорт» Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме АМОКОНФ в ДС «Мегаспорт» Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Ведущие церемонии Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва (слева направо), «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Ведущие церемонии Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва (слева направо), «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и Анастасия Ивлеева на фестивале VK Fest, 2022 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и Анастасия Ивлеева на фестивале VK Fest, 2022 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и певец и блогер Роман Каграманов на музыкальном фестивале VK Fest, 2023 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и певец и блогер Роман Каграманов на музыкальном фестивале VK Fest, 2023 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru

Певца Филиппа Киркорова могут лишить звания народного артиста России после посещения «голой» вечеринки. С такой инициативой выступил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Его поддержал зампредседателя думского комитета по культуре Александр Шолохов.

«Я думаю, это [лишение] корректно во всех случаях, а если говорить о Киркорове конкретно, то, по-моему, это далеко не первая его эпатажная история, которая полностью опровергает правильность решения, когда ему это звание давали. Я считаю, что он никогда не заслуживал этого звания», — заявлял депутат.

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что участников «голой» вечеринки Ивлеевой могут запретить к показу на телевидении. Он считает, что табу могут ввести из-за поведения и нарядов селебрити, которые свойственны представителям ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

«С учетом того, что все участники „голой“ вечеринки являются инфлюенсерами и примером для подражания, в первую очередь для молодежи, многим из них будет закрыт вход на телевидение и концертные площадки. Помимо этого, есть повод коснуться административной ответственности. В стране гарантируется свобода сексуальной ориентации, но не допускается пропаганда нетрадиционных ценностей», — объяснил юрист.

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