Ивлеева на дне, обморок Цыгановой, болезнь Шуфутинского: что будет дальше

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Михаил Шуфутинский, Анастасия Ивлеева, Вика Цыганова

Телеведущая Анастасия Ивлеева обратилась к россиянам со слезами на глазах после «голой» вечеринки, певица Вика Цыганова потеряла сознание во время визита в Кремль, король шансона Михаил Шуфутинский рассказал о проблемах со здоровьем — эти новости стали самым обсуждаемыми в СМИ и социальных сетях. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Слезы и дно Ивлеевой: что сказала россиянам ведущая «Орла и решки»

Ивлеева принесла извинения за «голую» вечеринку в московском клубе «Мутабор», из-за которой она и ее коллеги стали объектом критики общественности. Не сдерживая слез, телеведущая обратилась к подписчикам в Instagram (деятельность в РФ запрещена) с речью, в которой пояснила, что в какой-то момент «потеряла связь с реальностью».

«Я оказалась на самом дне. Приношу извинения всем артистам, мне больно осознавать, что все попали под общую гребенку и происходят отмены, расторжения», — заявила блогер.

Ивлеева отметила, что вечеринку можно было провести «более гуманно, в ногу со временем, с учетом нынешнего положения». На видео, которое опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости!», она поделилась своими переживаниями по поводу матери. Ее тоже коснулся скандал, разразившийся вокруг мероприятия в «Мутаборе».

«Ситуация, которая произошла сейчас, — это справедливо в отношении меня. <...> Я выгляжу человеком, слетевшим с катушек, который потерял связь с реальностью. <...> Когда ты не контролируешь многие вещи, не прислушиваешься к аудитории, отлетаешь по всем фронтам, это должно было быть. <...> Просто это было неправильно. Я хотела презентовать свой проект, но это можно было сделать по-другому. Но случилось так, как случилось, видимо, для того, чтобы я поняла какие-то важные вещи в своей жизни и оказалась на самом дне», — сказала Ивлеева.

Блогер также отметила, что ей приходится справляться в одиночку со всем хейтом, который на нее обрушился после вечеринки. Ивлеева добавила, что не знает, как искупить свою вину перед народом и артистами, которые после мероприятия стали терять любовь поклонников, концерты и рекламные контракты.

«Говорят, Россия умеет прощать. Если это так, я бы очень хотела попросить второй шанс у вас, у народа. А если нет, то прилюдную казнь никто не отменял. Я не буду уворачиваться и готова к любым исходам», — резюмировала Ивлеева.

Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Ведущая Анастасия Ивлеева, получившая награду в номинации «Преображение года», 2017 год Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Ведущая Анастасия Ивлеева, получившая награду в номинации «Преображение года», 2017 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Нью-Йорк, съемки выпуска «Орла и Решки», 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Нью-Йорк, съемки выпуска «Орла и Решки», 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ежегодная церемония вручения премии в области поп-музыки «Трансформация», Настя Ивлева и Дмитрий Нагиев, 2018 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ежегодная церемония вручения премии в области поп-музыки «Трансформация», Настя Ивлева и Дмитрий Нагиев, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Пресс-завтрак музыкальной премии МУЗ-ТВ 2020/2021 в ресторане «Восход». На снимке: телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Нилетто Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Пресс-завтрак музыкальной премии МУЗ-ТВ 2020/2021 в ресторане «Восход». На снимке: телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Нилетто Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак. «Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация» Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак. «Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Певец Филипп Киркоров и блогер Анастасия Ивлеева на балу дебютантов журнала Tatler в Доме Пашкова, 2021 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Певец Филипп Киркоров и блогер Анастасия Ивлеева на балу дебютантов журнала Tatler в Доме Пашкова, 2021 год Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме АМОКОНФ в ДС «Мегаспорт» Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме АМОКОНФ в ДС «Мегаспорт» Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Ведущие церемонии Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва (слева направо), «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Ведущие церемонии Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва (слева направо), «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и Анастасия Ивлеева на фестивале VK Fest, 2022 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и Анастасия Ивлеева на фестивале VK Fest, 2022 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и певец и блогер Роман Каграманов на музыкальном фестивале VK Fest, 2023 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и певец и блогер Роман Каграманов на музыкальном фестивале VK Fest, 2023 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru

Позднее эксперт-физиономист Олег Воеводин выразил мнение в разговоре с NEWS.ru, что Ивлеева была искренна, когда извинялась за свою «голую» вечеринку. По его словам, об этом свидетельствуют положение ее головы и линия губ.

«Это действительно искреннее видео, без подхалимства, без купюр, без прикрас. Поэтому здесь все реально, все искренне. Во-первых, если мы говорим о положении головы, то обратим внимание: практически половина лица смотрит в сторону правой руки — это показатель того, что она действительно раскаивается», — сказал он.

Воеводин добавил, что периодические наклоны головы влево и кивки говорят о том, что Ивлеева не намерена повторять свою ошибку. При этом он подчеркнул, что веки блогера были довольно большими, что свидетельствует о ее открытости во время записи видео.

«Если смотреть на линию меж губ, то она неровная во время разговора и в спокойном состоянии — показатель того, что она искренне переживает. Также в самые острые моменты она поджимает нижнюю губу, что тоже говорит об искренности», — пояснил эксперт.

В свою очередь продюсер Яна Рудковская заявила, что вечеринка Ивлеевой оказалась мышеловкой для приглашенных звезд шоу-бизнеса. По ее словам, гости, в числе которых оказались Дима Билан и Филипп Киркоров, не знали, на какое мероприятие идут.

«Люди не знали, куда они шли <...> Арт-выставка превратилась в мышеловку для тех, кто даже не рассматривал ее как сыр и лакомый кусок, а попался туда на доверии к приглашающей стороне. <...> Настя понимала вообще, кого приглашала? Народных и заслуженных артистов России. Ну нельзя же не понимать, что из-за этого у них могут быть большие проблемы?» — возмутилась продюсер.

Рудковская подчеркнула, что в кругах селебрити часто проходят камерные ужины, артисты ходят друг к другу в гости, однако они не выливаются в такие скандалы. Продюсер добавила, что тоже получила приглашение от Ивлеевой, однако в силу занятости не смогла прийти на мероприятие.

«Я не поехала, но если бы все же успевала заехать... Вот что я, мама четырех сыновей, должна была бы чувствовать, попав на такую вечеринку? Я пришла бы туда (понятно, что нормально одетая), дальше что? Меня бы сняли все СМИ (даже если бы я оттуда через пять минут, сверкая пятками, бежала) и выложили бы везде, повесив ярлык безнравственности», — указала Рудковская.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Продюсер Яна Рудковская

Она отметила, что всегда относилась к Ивлеевой с уважением. Но в данной ситуации продюсер выразила недоумение, как ведущая могла всех подвести к «такой истории». Рудковская добавила, что Билан и Киркоров попали на вечеринку «как кур в ощип».

При этом продюсер отметила, что эти артисты сделали много добрых дел за последние годы. Так, по ее словам, в начале декабря первый дал большой концерт для семей участников СВО в Москве, но об этом никто не написал. Киркоров, подчеркнула Рудковская, навещал раненых бойцов в крымском госпитале. Также оба артиста отправляли помощь в Донбасс.

Telegram-канал SHOT сообщил со ссылкой на источник, что Федеральная налоговая служба России начала проверку в компании «Ивлеева Продакшн», основанной Ивлеевой. По данным канала, в апреле этого года она передала 100-процентную долю в фирме подруге детства Анне Самаковой.

SHOT отмечает, что уже тогда у налоговой службы были вопросы к этому ООО. Канал пишет, что при выручке в 122 млн рублей и официальной прибыли в 52 млн компания заплатила 6 млн рублей налогов.

Также канал сообщил, что проблемы с налоговой службой начались и у других фирм, связанных с Ивлеевой. По данным SHOT, 7 декабря были заблокированы счета ООО «Блеск», занимающегося ресторанным бизнесом. Под проверку подпадет компания «Коленки пчелы», которая производит чипсы и газировку с изображением Ивлеевой.

О том, что ФНС инициировала выездную проверку блогера, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, есть вероятность того, что эта процедура закончится возбуждением уголовного дела.

«ФНС России 26 декабря начала выездную налоговую проверку блогера Ивлеевой по материалам ГУЭБиПК МВД России. И она имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела. Благодарю российскую полицию за оперативное реагирование на устроенный шабаш во время СВО. Тыл в надежных руках», — заявила Мизулина.

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина

Цыганова упала в обморок на детском празднике

Цыганова потеряла сознание во время визита в Кремль, сообщил MK.RU ее супруг Вадим. По его словам, артистку пригласили, чтобы вручить новогодние подарки детям из Донбасса. В начале мероприятия охрана по неизвестной причине стала выводить гостей, из-за чего певица разволновалась и упала в обморок.

«Скорее всего, произошла недоговоренность между устроителями сказки и людьми, которые привезли подарки детям. Подарки были разложены, их уже начали раздавать, как вдруг охрана неожиданно стала всех выгонять. Там присутствовал академик Александр Дерябин, он просил дать возможность порадовать детей. Но охрана была непреклонна, выключили свет, началась давка. Дошло до вызова полиции. Вика упала даже в обморок на улице из-за этого», — рассказал Цыганов.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что певица едва не рухнула на землю, но ее поддержали находящиеся рядом люди. Они просили вызвать артистке скорую помощь, но, судя по видео, Цыганова быстро пришла в себя без помощи медиков и смогла пообщаться с детьми.

Цыганов добавил, что его супруга пришла в Кремль с благой целью, хотела порадовать детей. Однако, подчеркнул он, все получилось «по Шапокляк».

«Она позавчера только вернулась из Мариуполя. Побывала в Доме культуры, который только что отстроили. Она посетила репетицию первого спектакля, передала артистам свои костюмы, побывала в военной части. <...> Хорошими делами прославиться нельзя. У нас все, как по Шапокляк: танцевать на кресте в Кремле можно, а раздавать подарки нельзя», — добавил Цыганов.

Почему Шуфутинский пересел в инвалидное кресло

Шуфутинский рассказал, что иногда передвигается в инвалидном кресле из-за проблем со спиной. Год назад он поскользнулся на льду, повредил копчик и мышцы. В разговоре с Пятым каналом артист отметил, что не смог до конца восстановиться после длительной реабилитации. Сейчас исполнитель использует инвалидную коляску, в том числе и дома.

До этого на проблемы со здоровьем Шуфутинского обратили внимание поклонники и журналисты. После одного из выступлений зрители заметили, что шансонье с трудом передвигается. На встрече с прессой Шуфутинский впервые попросил для себя стул, так как ему было тяжело стоять.

«Коляска — это не знак презрения или чего-то такого. Мне 75 лет. И у меня, бывает, позвоночник может заболеть. Я плохо выспался или неудобно летел. Если мне нужно два километра по паркингу идти, чтобы потом выйти на сцену, то мне ставят коляску и везут на ней. Ничего в этом нет такого страшного», — сказал Шуфутинский.

Исполнитель подчеркнул, что с возрастом становится трудно восстановить здоровье. По этой причине он старается избегать переутомлений и бережет больную спину. Шуфутинский добавил, что отказался от алкоголя и вредной еды, начал посещать спортивный зал и бассейн.

«Это не позор. Я могу встать, танцевать как угодно и все. Я просто сейчас сижу, потому что какой мне смысл», — отметил артист.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Михаил Шуфутинский

Кроме того, шансонье рассказал о новых творческих работах. Шуфутинский сообщил, что недавно записал дуэт с Киркоровым и исполнил с ним композицию на новогоднем концерте.

«Это полностью идея Филиппа, полностью. Он мне предложил, и он меня заразил. И он еще сказал: „Я тебе так доверяю, что больше никого не представляю в этой песне“. И я подумал: а почему бы и нет?» — рассказал певец.

Шуфутинский продолжает активно давать концерты, что подтверждает афиша на его официальном сайте. У артиста до середины марта 2024 года расписаны выступления по всей России.

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