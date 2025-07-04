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04 июля 2025 в 09:45

Улетают на ура! Готовим мини-баклажаны всего за 10 минут

Готовим мини-баклажаны Готовим мини-баклажаны Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мини-баклажаны — настоящая находка для тех, кто ценит вкусные и быстрые блюда. Эти крошечные овощи не только выглядят эффектно, но и готовятся всего за 10 минут! Минимум времени — максимум вкуса и удовольствия!

300 граммов молодых мини-баклажанов разрежьте вдоль на четвертинки, не дорезая до конца. Посыпьте солью и оставьте на 5 минут, чтобы ушла горечь. Промокните бумажным полотенцем.

Разогрейте промасленную сковороду-гриль. Обжаривайте баклажаны 4 минуты, переворачивая щипцами. Добавьте пару измельченных зубчиков чеснока и веточку розмарина. Готовьте еще пару минут до мягкости.

Сбрызните мини-баклажаны бальзамическим кремом. Подавайте с крошкой феты и гранатовыми зернами.

баклажаны
еда
кулинария
рецепт
духовка
Виктория Семёнова
В. Семёнова
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