Украина развернула в Венгрии активную деятельность спецслужб с целью повлиять на выборы 2026 года, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, Киев хочет привести к власти проукраинское правительство.

Разработан план по созданию еще одной большой партии наряду с правящей или вместо нее. Такой, которая должна победить на выборах, а затем реализовать решения, принятые в Брюсселе, — считает Орбан.

Он подчеркнул, что украинские спецслужбы постоянно проводят свои «акции» в Венгрии. Политик уверен: украинцы приходят к пониманию того, что самым важным вопросом для Европы в ближайшие 10 лет будет вопрос войны и мира.

Ранее Орбан заявил, что нападки Киева на Будапешт лишь усилились на фоне приостановки процедуры вступления Украины в Европейский союз на саммите, который прошел в Брюсселе. Однако, как подчеркнул глава венгерского правительства, Киеву следует осознать, что республика не будет действовать по его указке.

По его мнению, Евросоюзу не стоит помогать Украине ценой собственного разрушения. В частности, Киев не следует принимать в Союз, а вместо этого лучше заключить со страной стратегическое соглашение.