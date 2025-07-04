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04 июля 2025 в 09:44

Европейская страна обвинила Украину в попытках захватить власть

Премьер Орбан: спецслужбы Украины пытаются повлиять на выборы в Венгрии

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: IMAGO/Global Look Press

Украина развернула в Венгрии активную деятельность спецслужб с целью повлиять на выборы 2026 года, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, Киев хочет привести к власти проукраинское правительство.

Разработан план по созданию еще одной большой партии наряду с правящей или вместо нее. Такой, которая должна победить на выборах, а затем реализовать решения, принятые в Брюсселе, — считает Орбан.

Он подчеркнул, что украинские спецслужбы постоянно проводят свои «акции» в Венгрии. Политик уверен: украинцы приходят к пониманию того, что самым важным вопросом для Европы в ближайшие 10 лет будет вопрос войны и мира.

Ранее Орбан заявил, что нападки Киева на Будапешт лишь усилились на фоне приостановки процедуры вступления Украины в Европейский союз на саммите, который прошел в Брюсселе. Однако, как подчеркнул глава венгерского правительства, Киеву следует осознать, что республика не будет действовать по его указке.

По его мнению, Евросоюзу не стоит помогать Украине ценой собственного разрушения. В частности, Киев не следует принимать в Союз, а вместо этого лучше заключить со страной стратегическое соглашение.

Венгрия
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