«Мы не хотим»: в Венгрии пошли против Евросоюза в вопросе Украины

«Мы не хотим»: в Венгрии пошли против Евросоюза в вопросе Украины Сийярто назвал неприемлемым отправку Украине денег жителей Венгрии

Деньги венгерских налогоплательщиков не должны отправляться на Украину, заявил в интервью американской телекомпании CNN министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Он раскритиковал стратегию Европейского союза о выделении Киеву помощи в размере более €300 млрд. Сийярто назвал такой шаг несправедливым и неприемлемым для Будапешта.

Предложение Европейской комиссии на ближайшие семь лет включало бы выделение помощи Украине в размере более €300 млрд, что несправедливо и неприемлемо для нас. Мы не хотим, чтобы деньги венгерских налогоплательщиков переводились Украине, — сказал дипломат.

Кроме того, Сийярто высказался против вступления Украины в Евросоюз. По его словам, в текущих условиях Венгрия однозначно не поддерживает такое решение.

Ранее Сийярто заявил, что страны Европейского союза только препятствуют усилиям по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что хотя европейские лидеры на словах поддерживают мир, однако на деле своими действиями усугубляют конфликт.