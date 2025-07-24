Многие государства Европейского союза препятствуют усилиям по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Он отметил, что хотя европейские лидеры на словах поддерживают мир, однако на деле своими действиями усугубляют конфликт.

К сожалению, многие европейские лидеры препятствуют мирным усилиям. На словах они могут быть за мирное урегулирование, но на деле они разжигают этот конфликт. Венгрия на протяжении последних трех с половиной лет выступала за прекращение огня и за начало мирных переговоров. Все это время, за исключением последних двух месяцев, остальные страны Европы критиковали Венгрию за это, — подчеркнул глава ведомства.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский вызвал волну критики депутатов Европарламента в свой адрес, лишив НАБУ и САП независимости. Немецкий депутат Мориц Кернер заявил, что после этого Украине нет места в Европейском союзе.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Европейский союз тратит несметные деньги на продолжение войны. По словам представителя Кремля, на фоне подобного граничащего с неадекватностью эмоционального состояния на европейской арене очень сложно что-то прогнозировать. Кремль надеется, что у европейцев дают о себе знать остатки разума в плане непоставки некоторых вооружений Киеву, добавил Песков.