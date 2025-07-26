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26 июля 2025 в 15:25

Захарова пообещала «укокошить» русофобию

Захарова показала стикер со своим изображением и обещанием устранить русофобию

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Представитель МИД РФ Мария Захарова продемонстрировала в своем Telegram-канале новый пак патриотических стикеров со своим изображением. На одном из них дипломат изображена в кокошнике и с подписью «укокошить».

Коллекция из 13 изображений показывает дипломата в различных образах — от официального до народного. Среди наиболее примечательных вариантов: Захарова с российским флагом, отправляющая добрые пожелания «диплодня» и «дипловечера», а также демонстрирующая характерное чувство юмора в русском народном костюме с подписью «Укокошить!».

Для борьбы с русофобией введен новый термин — укокошить, — пояснила Захарова в посте.

Ранее представитель МИД РФ заявила, что на Украине никогда не происходило процесса, который мог бы приблизить реальную борьбу с коррупцией в стране. Так она прокомментировала митинги в украинских городах против закона президента Владимира Зеленского, отменяющего независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Мария Захарова
МИД РФ
русофобия
стикеры
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