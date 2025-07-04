Вместо сырников и запеканки! Готовим нежные лодочки на завтрак

Творожные лодочки — уютное домашнее угощение, которое напоминает о детстве и простых радостях. Готовятся они быстро и без лишних хлопот!. Нежные внутри, с легкой кислинкой творога, творожные лодочки особенно хороши с шариком сливочного мороженого. Минимум ингредиентов — максимум уюта!

Разомните вилкой 250 граммов творога с яйцом и щепоткой ванилина до однородности. Добавьте пару столовых ложек манки, сахара и горсть изюма, вымоченного в роме. Оставьте на 15 минут для набухания крупы.

Сформируйте из теста овальные лодочки, выложите на противень с пергаментом. Смажьте взбитым желтком, посыпьте коричневым сахаром. Выпекайте 25 минут при 180 градусах до румяного рельефа.