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31 июля 2025 в 06:30

Полезный паштет из авокадо и ветчины! Вкусно на завтрак и перекус

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Полезный паштет с авокадо и ветчиной! Вкусно на завтрак и перекус! Идеальное сочетание кремового авокадо, яиц и нежирной ветчины! Нежный, сытный и низкоуглеводный. Можно намазывать на крекеры, тосты или любимый хлеб.

Ингредиенты

  • Яйцо варёное — 2 шт.
  • Авокадо — 1 шт.
  • Творожный сыр (лёгкий) — 100 г
  • Ветчина из индейки — 150 г
  • Соль, перец — по вкусу
  • Любимые специи (паприка, чеснок сушёный) — по желанию

Приготовление

  1. Яйцо отварите вкрутую и мелко нарежьте. Авокадо разомните вилкой, добавьте творожный сыр и перемешайте до однородности.
  2. Ветчину нарежьте мелкими кубиками или измельчите в блендере, если предпочитаете гладкую текстуру. Соедините все ингредиенты, приправьте солью, перцем и специями.

Паштет готов! Подавайте его с хлебцами, свежими овощами или используйте как начинку для лаваша. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили паштет из крабовых палочек — вариант, который точно удивит! Вкусный завтрак.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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