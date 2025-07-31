Полезный паштет из авокадо и ветчины! Вкусно на завтрак и перекус

Полезный паштет с авокадо и ветчиной! Вкусно на завтрак и перекус! Идеальное сочетание кремового авокадо, яиц и нежирной ветчины! Нежный, сытный и низкоуглеводный. Можно намазывать на крекеры, тосты или любимый хлеб.
Ингредиенты
- Яйцо варёное — 2 шт.
- Авокадо — 1 шт.
- Творожный сыр (лёгкий) — 100 г
- Ветчина из индейки — 150 г
- Соль, перец — по вкусу
- Любимые специи (паприка, чеснок сушёный) — по желанию
Приготовление
- Яйцо отварите вкрутую и мелко нарежьте. Авокадо разомните вилкой, добавьте творожный сыр и перемешайте до однородности.
- Ветчину нарежьте мелкими кубиками или измельчите в блендере, если предпочитаете гладкую текстуру. Соедините все ингредиенты, приправьте солью, перцем и специями.
Паштет готов! Подавайте его с хлебцами, свежими овощами или используйте как начинку для лаваша. Приятного аппетита!
Ранее мы готовили паштет из крабовых палочек — вариант, который точно удивит! Вкусный завтрак.