Паштет из крабовых палочек — вариант, который точно удивит! Вкусный завтрак

Паштет из крабовых палочек — вариант, который точно удивит! Готовится буквально за пару минут, а вкус получается ярким и сливочным. Отлично намазывается на хлеб, хранится в холодильнике и подойдёт для перекуса или завтрака. Никакой варки, всё в блендер — и готово.
Ингредиенты
- Крабовые палочки — 200 г
- Яйца — 2 шт.
- Зелень — 1 пучок
- Болгарский перец — 1/2 шт.
- Сметана — 1 ст. л.
- Масло подсолнечное — 1 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
Приготовление
- В чашу блендера выложите крабовые палочки, отваренные заранее яйца, зелень. Добавьте сметану, сливочное масло, мелко нарезанный болгарский перец. Приправьте солью и молотым перцем по вашему вкусу.
- Взбейте всё в блендере на большой скорости до однородного паштета. Уже через минуту можно намазывать на хлеб или тосты и есть.
Хранится в холодильнике до трёх дней.
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