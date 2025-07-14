Паштет из крабовых палочек — вариант, который точно удивит! Вкусный завтрак

Паштет из крабовых палочек — вариант, который точно удивит! Готовится буквально за пару минут, а вкус получается ярким и сливочным. Отлично намазывается на хлеб, хранится в холодильнике и подойдёт для перекуса или завтрака. Никакой варки, всё в блендер — и готово.

Ингредиенты

Крабовые палочки — 200 г

Яйца — 2 шт.

Зелень — 1 пучок

Болгарский перец — 1/2 шт.

Сметана — 1 ст. л.

Масло подсолнечное — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Приготовление

В чашу блендера выложите крабовые палочки, отваренные заранее яйца, зелень. Добавьте сметану, сливочное масло, мелко нарезанный болгарский перец. Приправьте солью и молотым перцем по вашему вкусу. Взбейте всё в блендере на большой скорости до однородного паштета. Уже через минуту можно намазывать на хлеб или тосты и есть.

Хранится в холодильнике до трёх дней.

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