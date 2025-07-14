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14 июля 2025 в 05:30

Паштет из крабовых палочек — вариант, который точно удивит! Вкусный завтрак

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Паштет из крабовых палочек — вариант, который точно удивит! Готовится буквально за пару минут, а вкус получается ярким и сливочным. Отлично намазывается на хлеб, хранится в холодильнике и подойдёт для перекуса или завтрака. Никакой варки, всё в блендер — и готово.

Ингредиенты

  • Крабовые палочки — 200 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Зелень — 1 пучок
  • Болгарский перец — 1/2 шт.
  • Сметана — 1 ст. л.
  • Масло подсолнечное — 1 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу

Приготовление

  1. В чашу блендера выложите крабовые палочки, отваренные заранее яйца, зелень. Добавьте сметану, сливочное масло, мелко нарезанный болгарский перец. Приправьте солью и молотым перцем по вашему вкусу.
  2. Взбейте всё в блендере на большой скорости до однородного паштета. Уже через минуту можно намазывать на хлеб или тосты и есть.

Хранится в холодильнике до трёх дней.

Ранее мы готовили чумовой паштет из печени и кабачка. Так вы его точно не делали!

крабовые палочки
паштеты
яйца
намазки
бутерброды
завтраки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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