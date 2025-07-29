Сверните рулет из натертых сосисок — необычная вкуснятина за 15 минут!

Для приготовления оригинального рулета из сосисок потребуется 6 молочных сосисок, которые натирают на крупной терке. К полученной массе добавляют 2 столовые ложки майонеза, 1 сырое яйцо и 100 граммов тертого сыра. Все ингредиенты тщательно перемешивают до однородной консистенции.

Смесь равномерно распределяют по пищевой пленке, формируя плотный рулет. Для застывания убирают в холодильник на 30–40 минут. Перед подачей аккуратно разрезают на порционные кусочки. Рулет из натертых сосисок можно подавать как самостоятельную закуску или дополнить свежими овощами.

Нежная текстура и насыщенный вкус делают рулет из сосисок идеальным вариантом для завтрака или легкого перекуса. При желании в состав можно добавить мелко нарезанную зелень или чеснок для пикантности.