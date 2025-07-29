Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 20:50

Сверните рулет из натертых сосисок — необычная вкуснятина за 15 минут!

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Для приготовления оригинального рулета из сосисок потребуется 6 молочных сосисок, которые натирают на крупной терке. К полученной массе добавляют 2 столовые ложки майонеза, 1 сырое яйцо и 100 граммов тертого сыра. Все ингредиенты тщательно перемешивают до однородной консистенции.

Смесь равномерно распределяют по пищевой пленке, формируя плотный рулет. Для застывания убирают в холодильник на 30–40 минут. Перед подачей аккуратно разрезают на порционные кусочки. Рулет из натертых сосисок можно подавать как самостоятельную закуску или дополнить свежими овощами.

Нежная текстура и насыщенный вкус делают рулет из сосисок идеальным вариантом для завтрака или легкого перекуса. При желании в состав можно добавить мелко нарезанную зелень или чеснок для пикантности.

сосиски
рулеты
рецепты
готовка
Анна Скворцова
А. Скворцова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Находящиеся в Турции фигуранты теракта в «Крокусе» могут оказаться в России
Трамп объявил о сроке для прекращения огня на Украине
Кэти Перри засняли на свидании с бывшим высокопоставленным чиновником
Шотландец узнал о раке после футбольного матча
«Абсолютно до фонаря»: в Госдуме отреагировали на ультиматумы Трампа
Звезда «Твин Пикса» и «Темного рыцаря» умер на пляже Израиля
В Госдуме Трампа призвали отказаться от языка ультиматумов
Трамп объяснил планы США по увеличению добычи нефти при сбоях на рынке
«Твои вещи в крови лежали»: как через 30 лет поймали убийцу семи человек
Бойцы ВСУ чуть не убили дроном супружескую пару в Белгородской области
Для настоящих гурманов: лечо с дарами моря — рецепт внутри
Раскрыты масштабы разрушений после ночной атаки ВСУ на Сальск
Трамп поделился планами по встрече с Си Цзиньпином
Российский военкор раскрыл, что ждет украинцев при президентстве Залужного
Стало известно, что взволновало США во время переговоров с Китаем
Херсонский омбудсмен озвучил последствия удара ВСУ по Алешкам
Приснилась больница: к чему бы это? 5 важных толкований сна
Израильские ВВС перехватили запущенную с территории Йемена ракету
Глава ФПБК инициирует проверку имущества Глуховского
Полицейские проверят разорвавшую российский паспорт женщину
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Всего 65 ккал на 100 г: диетические кабачковые оладьи без муки и масла
Общество

Всего 65 ккал на 100 г: диетические кабачковые оладьи без муки и масла

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.