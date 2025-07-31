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31 июля 2025 в 05:53

Готовлю за 20 минут: сытное буррито, от которого все в восторге! Вкуснота!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Буррито с индейкой — сытный ужин за 20 минут. Когда хочется чего-то сытного, но не хватает времени на готовку, буррито становится идеальным решением. Этот вариант с фаршем из индейки, красной фасолью и свежими овощами — золотая середина между полезным и невероятно вкусным. Нежные лепешки, сочная начинка и яркие акценты из сметаны и кинзы — настоящая мексиканская симфония вкусов!

Начните с начинки. Разогрейте сковороду с оливковым маслом, обжарьте 1 нарезанную кубиками луковицу до прозрачности. Добавьте 400 г фарша из индейки, 1 ч. л. молотой зиры, соль и перец по вкусу. Обжаривайте 5–7 минут до готовности мяса. Влейте 2 ст. л. воды и потушите еще 2 минуты.

Пока готовится фарш, подготовьте овощи: 2 помидора и 1 сладкий перец нарежьте мелкими кубиками, пучок кинзы крупно порубите. Разогрейте 1 стакан вареной красной фасоли (можно консервированной).

Теперь соберем буррито. Лепешки (4 шт.) слегка подогрейте на сухой сковороде — по 30 секунд с каждой стороны. На середину каждой лепешки выложите слой фасоли, затем фарш, овощи, 1–2 ст. л. сметаны и посыпьте тертым сыром (4–6 ст. л. чеддера или гауды).

Заверните буррито: подогните боковые стороны, затем плотно сверните рулетом от себя. Если хотите хрустящую корочку — обжарьте свертки на сковороде по 1 минуте с каждой стороны до золотистого цвета.

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индейка
рецепты
кулинария
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
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