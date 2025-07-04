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04 июля 2025 в 09:42

Стало известно о состоянии врачей, на которых напал пациент с ножом

Кобзев: пострадавших в Иркутске от нападения пациента врачей перевели в палату

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники больницы № 8 в Иркутске, на которых напал пациент с ножом, переведены из реанимации в обычную палату, сообщил губернатор области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале. По его словам, состояние пострадавших оценивается как стабильно тяжелое.

Заместителя главного врача и секретаря городской клинической больницы № 8 перевели из реанимации в обычную палату. Состояние по-прежнему стабильно тяжелое. Сегодня будут смотреть, требуется ли им дополнительное специализированное лечение, — написал он.

Кобзев отметил, что пострадавшие переживают сильный стресс. Он отметил важность оказания врачам психологической помощи, чтобы они смогли как можно скорее вернуться к обычной жизни.

Губернатор добавил, что задержанному за нападение 59-летнему местному жителю уже предъявили обвинение в покушении на убийство. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Инцидент произошел накануне, 3 июля. МВД показало видео с подозреваемым: на кадрах, опубликованных ведомством, видно, как мужчина лежит на полу в наручниках и отвечает на вопросы полицейских. Свой поступок он объяснил тем, что его «лишили права на жизнь по Конституции и по Конвенции ООН о правах инвалидов».

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Игорь Кобзев
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