Республика Сербская поддержала Россию в вопросе суверенитета

Республика Сербская целиком поддерживает шаги Москвы по укреплению суверенитета и безопасности, заявил в интервью ТАСС президент республики Милорад Додик. Политик отметил, что гордится установкой памятника представителю России при ООН Виталию Чуркину в Восточном Сараево. По его словам, это является выражением благодарности человеку, предотвратившему принятие в СБ Организации резолюции по Сребренице.

Республика Сербская полностью поддерживает Российскую Федерацию и все действия, направленные на укрепление суверенитета, сохранение безопасности и свободы, — сказал Додик.

Президент напомнил, что резолюция, которую не приняли, должна была охарактеризовать сербский народ как геноцидный. По его словам, республика и ее народ вечно благодарны российскому дипломату, который отстаивал правду и сказал знаменитое «нет» в Совбезе ООН. Установка памятника состоится 8 июля.

Ранее Додик сообщил, что получает письма с угрозами в свой адрес из-за контактов с Россией. Президент Республики Сербской сообщил, что послания, как правило, исходят от мусульман Боснии и Герцеговины.