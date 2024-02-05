Ротару спонсировала ВСУ? Как и почему певицу хотят наказать в России

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

София Ротару

Певицу Софию Ротару предложили лишить звания почетного гражданина Ялты. Об этом сообщил зампред Русской общины Крыма Владимир Резанов. Какие подробности известны?

По словам Резанова, артистка спонсирует Вооруженные силы Украины (ВСУ). Кроме того, она отказалась признавать Крым российским.

«Она враг, по сути, нашей страны, в любом случае. Это решение давно уже назревало, и оно назрело», — заявил Резанов.

Отнимут ли у Ротару недвижимость в Крыму

В декабре прошлого года Telegram-канал Mash сообщил, что крымская антитеррористическая комиссия начала подготовку к национализации недвижимости Софии Ротару, в числе которой отель «Вилла София» в Ялте. По его данным, там начали сбор доказательств того, что артистка могла спонсировать ВСУ.

Mash предположил, что причиной начавшихся мероприятий является поздравление исполнительницы с Днем святого Николая, адресованное бойцам украинской армии. Подарок был сделан в виде специальной открытки.

Как пишет канал, на рассмотрение дела будут приглашены представители Госсовета Крыма, чтобы принять решение по вопросу национализации недвижимости певицы на полуострове.

В ноябре 2023 года Mash сообщил, что отель Софии Ротару в центре Ялты могут национализировать и реализовать на торгах. При этом, как писал канал, владелица знает об этом и хочет успеть продать его по сниженной цене.

Отель артистки «Вилла София» не принимает гостей с 2019 года. Официально он закрыт на реновацию, но дело может быть связано с проблемами с оформлением.

По документам гостиница теперь принадлежит сыну Ротару — Руслану Евдокименко. Изначально отель певица оценила в 2,5 млрд рублей, что почти в три раза выше его реальной рыночной стоимости.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отел Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отел Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского

Что Ротару говорила про спецоперацию

София Ротару родилась на Украине, но активно и успешно строила карьеру в России.

Спустя полгода после начала спецоперации артистка вышла на связь с поклонниками и обозначила свою позицию: в соцсетях она опубликовала фото, на котором держит платок сине-желтого цвета. Тогда исполнительница заявила, что с самого начала СВО поддерживает Украину и собирается помогать родине.

Также Ротару сообщала, что находится в родном селе Маршинцы на западе Украины.

«Приехала в место силы! Здесь я родилась, росла, пошла в школу. Здесь я начала петь. Родные Маршинцы напомнили мне, как важно не потерять чувство причастности к своей земле, ощущать связь с теми, кто дал тебе жизнь, воспитал и поддерживал в твоих начинаниях», — написала артистка.

В 2014 году, после возвращения Крыма в состав Российской Федерации, певица тоже встала на сторону Украины и отказалась от выступлений на территории России. Однако спустя время она изменила тактику и снова стала участвовать в российских концертах и фестивалях. В последний раз она приезжала в РФ в 2021 году на «Песню года».

Где сейчас может находиться Ротару

В 2022 году София Ротару рассказала, что находится на Украине, но спустя полгода продюсер Леонид Дзюник заявил, что она уехала в США.

«Она уехала, живет в Америке, но продолжает оставаться гражданкой Украины. А для тех, кто вырос в Советском Союзе, она остается Ротару, спевшей: „Я, ты, он, она! Вместе — целая страна“», — комментировал он.

При этом украинские СМИ опровергали информацию о переезде исполнительницы в Америку. По их данным, Ротару по-прежнему находится на Украине.

В октябре прошлого года певица Надежда Бабкина сообщила, что поддерживает общение с Ротару. Она подтвердила, что артистка пребывает на Украине и продолжает заниматься творчеством, но специально не предает огласке свою жизнь.

«Она в осадном положении. Это от нее не зависит. Она бы рада сорваться, но там семья, там все. Куда она рванет? Ей же захочется вернуться домой, мы все хотим. Поэтому, прежде чем уехать, надо подумать: вернуться домой всегда охота. Особенно когда теряешь подпитку генетическую», — объяснила Бабкина.

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