Составлен список знаменитостей, чье имущество национализируют в России Mash: власти Крыма готовятся к национализации отеля Софии Ротару в Ялте

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

София Ротару

Крымские власти готовятся к национализации отеля «Вилла София» в Ялте, принадлежащего народной артистке СССР Софии Ротару. За что у нее хотят отобрать недвижимость, каких еще звезд могут лишить имущества?

Что известно о национализации отеля Ротару

Telegram-канал Mash пишет, что крымская антитеррористическая комиссия начала подготовку к национализации недвижимости певицы. По информации журналистов, уполномоченные органы уже начали собирать доказательства, как Ротару спонсирует Вооруженные силы Украины.

«Планируется пригласить представителей Госсовета Крыма, чтобы обсудить вопросы с национализацией недвижимости певицы на полуострове», — говорится в сообщении.

Mash предполагает, что причиной начавшихся мероприятий является недавнее поздравление звезды с Днем святого Николая, адресованное бойцам украинской армии. Презент был сделан в виде специальной открытки.

Какой отель Ротару хотят национализировать

Отель «Вилла София» не принимает гостей с 2019 года. Официально он закрыт на реновацию, однако дело может быть связано с проблемами с оформлением. По документам отель теперь принадлежит сыну Ротару — Руслану Евдокименко.

Гостиницу певица оценила в 2,5 млрд рублей, что почти в три раза выше ее реальной рыночной стоимости. Как пишут журналисты, отель представляет собой не гостиницу, а «пятиэтажный сарай» с цоколем. Помещение площадью 10,2 гектара в последние годы пытались продать за €25 млн.

Недавно появилась информация, что отель Ротару хотят реализовать на торгах. Артистка собирается продать недвижимость, предварительно снизив цену.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отел Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отел Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Отель Софии Ротару «Вилла София» в Крыму Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Квартира президента Украины Владимира Зеленского

Чье еще имущество уже национализировали в России

После вхождения Крыма в состав России по итогам референдума в регионе началась национализация собственности, которая затронула десятки объектов. Речь идет о пансионатах «Энергетик», «Массандра», «Кастрополь», гостинице «Крым», лечебно-оздоровительном комплексе «Айвазовское», а также имуществе бизнесмена Игоря Коломойского и объектах миллиардера Рината Ахметова, Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича, Сергея Таруты и других. Все средства, вырученные от продажи имущества, власти планировали потратить на нужды участников спецоперации.

В ноябре 2022 года Госсовет Крыма составил список из 130 объектов имущества украинских олигархов на полуострове, которое должно быть национализировано. По состоянию на февраль 2023 года на полуострове национализировали около 500 объектов, в сентябре в регионе продали первые из них. В ближайшее время на аукцион выставят еще 100 объектов недвижимости. В марте глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что в собственности республики планируют оставить только национализированный завод в Бахчисарае — комбинат «Стройиндустрия».

В октябре 2023 года стало известно, что национализированную квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского в крымском поселке Ливадия продали на аукционе. Новым владельцем стала москвичка Ольга Липовецкая — она выложила 44,3 млн рублей.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дом в Ялте, где находится квартира президента Украина Владимира Зеленского

Чье национализируют, правда ли это

В 2022 году предлагалось национализировать недвижимость уехавших из страны знаменитостей. Инициативу, согласно опросам, поддержали две трети россиян.

Тогда певица Лолита Милявская предложила всем желающим национализировать ее особняк вместе с березками, высаженными на участке. Певец и композитор Юрий Лоза раскритиковал предложения конфисковать имущество знаменитостей, покинувших РФ после начала СВО, назвав инициативу чепухой. Продюсер Иосиф Пригожин придерживался похожей точки зрения.

После этого депутат Госдумы Александр Шолохов заявил, что национализация частного имущества не предусмотрена ни одним законом, за исключением ситуации, связанной с уголовным законодательством.

В ноябре 2022 года Сеть всколыхнуло сообщение о принятии закона о национализации имущества особо состоятельных звезд. В ролике на YouTube-канале «Шоу-бизнес#Show business» говорилось, что 35% имущества селебрити, включая недвижимость и денежные вклады, пойдут, в частности, на выплаты мобилизованным гражданам, поддержку многодетных семей. В ролике также говорилось о пострадавших от инициативы — Ксении Собчак, Алле Пугачевой, Андрее Макаревиче (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Борисе Гребенщикове (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и других. В итоге выяснилось, что опубликованное сообщение — фейк.

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