Соперницу Пугачевой предложили лишить почетного звания RT: Русская община предложила лишить Ротару звания «Почетный гражданин Ялты»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Народную артистку СССР Софию Ротару нужно лишить звания «Почетный гражданин Ялты», сообщил RT зампред Русской общины Крыма Владимир Резанов. По его словам, эстрадная соперница Аллы Пугачевой финансирует Вооруженные силы Украины и отказалась признавать Крым российским.

Она враг по сути нашей страны, в любом случае. Это решение давно уже назревало, и оно назрело, — подчеркнул Резанов.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что крымская антитеррористическая комиссия начала подготовку к национализации недвижимости Ротару, в числе которой отель «Вилла София» в Ялте. По его данным, там начали сбор доказательств того, что артистка могла спонсировать ВСУ.

Mash предполагает, что причиной начавшихся мероприятий является поздравление звезды с Днем святого Николая, адресованное бойцам украинской армии. Презент был сделан в виде специальной открытки. Как пишет канал, на рассмотрение дела будут приглашены представители Госсовета Крыма, чтобы принять решение по вопросу национализации недвижимости певицы на полуострове.

По мнению сенатора от Крыма Сергея Цекова, национализация недвижимости Ротару позволит по назначению использовать простаивающий на протяжении 10 лет комплекс, а также станет «определенным уроком» для других деятелей, которые позволяют себе антироссийскую риторику. Он также предложил направить вырученные с продажи отеля Софии Ротару средства на поддержку российской армии.