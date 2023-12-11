Mash: в Крыму готовятся к национализации недвижимости Ротару

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Певица София Ротару

Telegram-канал Mash сообщает, что крымская антитеррористическая комиссия начала подготовку к национализации недвижимости певицы Софии Ротару, в числе которой отель «Вилла София» в Ялте. По его данным, там начали сбор доказательств того, что артистка могла спонсировать ВСУ.

Mash предполагает, что причиной начавшихся мероприятий является недавнее поздравление звезды с Днем святого Николая, адресованное бойцам украинской армии. презент был сделан в виде специальной открытки. Как пишет канал, на рассмотрение дела будут приглашены представители Госсовета Крыма, чтобы принять решение по вопросу национализации недвижимости певицы на полуострове.

Ранее сообщалось. что отель Софии Ротару в центре Ялты могут национализировать и реализовать на торгах. При этом владелица знает об этом и хочет успеть продать его по сниженной цене.

Отель Ротару «Вилла София» не принимает гостей с 2019 года. Официально он закрыт на реновацию, однако дело может быть связано с проблемами с оформлением. По документам отель теперь принадлежит сыну Ротару — Руслану Евдокименко. Изначально гостиницу певица оценила в 2,5 млрд рублей, что почти в три раза выше ее реальной рыночной стоимости.

Летом в социальных сетях артистка опубликовала пост с поздравлением соотечественников с Днем достоинства и свободы. Праздник был учрежден в 2014 году, в годовщину начала «оранжевой революции». Артистка заявляла, что с самого начала российской военной операции поддерживает Украину и собирается помогать родине.