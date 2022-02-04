Комик Маркони о новом шоу: делали из звёзд бургеры, подвешивали к потолку

Комик, ведущий нового развлекательного шоу «Возможно всё!» на телеканале «Россия» Владимир Маркони в шутливо-серьёзной беседе с NEWS.ru рассказал, зачем на съёмках проекта из Михаила Галустяна и других участников делали бургеры, почему Николай Цискаридзе в «Танцах со звёздами» ставит ему низкие оценки, и назвал трёх лучших стендаперов России.

«Бузова и Манукян ещё не все сервизы поделили после расставания»

— Как вас пригласили в проект «Возможно всё!» на телеканале «Россия»? И чем вас привлекло шоу?

— Я являюсь новым лицом телеканала «Россия». И когда мне сказали [продюсеры телеканала]: «Владимир, есть для вас интересное шоу!», я ответил: «Отлично. Но как мы поменяем название „Привет, Андрей!“ на „Привет, Володя!“?!» Это же декорации, заставка, пиджаки другого кроя в конце концов!

Владимир Маркони телеканал «Россия»

Я подумал, что мною предлагают заменить Андрея Малахова. Мне сказали, нет, речь идёт о другом шоу, совершенно новом — развлекательном в пятничный прайм-тайм, аналог которого с успехом идёт почти в 30 странах мира и теперь запускают у нас. Это было неожиданное, приятное и очень крутое предложение.

— Как проходил отбор участников проекта?

— Всё просто: на телеканале «Россия» есть «золотой блокнот», в нём записаны имена лучших артистов. Оттуда и взяли участников. В проекте не соскучишься: звёзд и к потолку подвешивали, и бургеры из них делали, укладывая «слоями» на гигантскую булку... «Вишенка на торте» проекта «Возможно всё!» на телеканале «Россия» — наклонная комната под углом 22,5 градуса, откуда лучшие люди отечественного шоу-бизнеса задорно сваливались в декорации.

— С кем из приглашённых звёзд вам было легко работать, а с кем — так себе?

— Не было такого, чтобы после съемок я ехал домой и думал, что такой-то артист нам всё завалил. Допустим, Стас Костюшкин подкачал и «надо его выгнать». Нет, такого не было. Все участники шоу «Возможно всё!» понимают, что они приходят в развлекательную пятничную программу, выходящую в эфир в прайм-тайм. Это значит, что нас смотрит вся страна и нужно показать России свои лучшие юмористические грани.

телеканал «Россия»

— В числе участников первого выпуска — блогер Давид Манукян и шоумен Михаил Галустян. Какие они вне экрана?

— Миша — король смеха, я его знаю очень давно. И Дава — профи. Лёгкий, остроумный, смешной парень. Несмотря даже на то, что он встречался с... (Ольгой Бузовой. — NEWS.ru). Эту часть его жизни не будем затрагивать, Оле Бузовой большой привет. Сам Дава, к слову, с большим теплом и уважением к ней относится.

И то, что шутит на эту тему (разрыва отношений. — NEWS.ru) достойно и с уважением к Ольге, добавляет ему уважения в глазах окружающих. К тому же ребята ещё не все сервизы поделили и фритюрница под вопросом.

«Цискаридзе считает, что я пришёл забрать себе мировой балет»

— Вы также участвуете в новом сезоне проекта «Танцы со звёздами» на телеканале «Россия». Легко согласились на эту авантюру? И что самое сложное для вас в танцах?

— Танцами я никогда раньше не занимался. Точнее, лет в семь-восемь родители один раз привели меня в танцевальную школу, где я попытался исполнять русские народные танцы.

Мне кажется, за такое исполнение могли бы отозвать российское гражданство. На второе занятие я уже не рискнул пойти. Позже, когда порывался где-то танцевать, окружающие хватали меня, привязывали к столбу, несли хворост и кричали «Ведьма!».

Поэтому, когда мне вдруг поступило предложение участвовать в «Танцах со звёздами», я первым делом спросил: «Это розыгрыш? Точно нет?». Взял паузу, посоветовался с женой: «Ксюшечка, не против ли ты, чтобы мы с Евгением Папунаишвили танцевали в паре?» Она ответила, что идея неплохая, но, может быть, есть ещё варианты?

Владимир Маркони телеканал «Россия»

В итоге я танцую с прекрасной Евгенией Толстой (чемпионка мира и Европы по 10 танцам среди профессионалов. — NEWS.ru), которая меня всячески поддерживает, подбадривает, говорит: «Володя, у тебя всё получится. Положи баранью ногу, идём репетировать». И я стараюсь. Разумеется, нацелен на победу, а не просто попробовать пришёл. Нет уж! Мы пришли за первым местом, за завистью соперников и за любовью и уважением телезрителей!

— Кого считаете своим главным соперником на паркете? Дмитрия Харатьяна?

— Кстати, Дмитрий Харатьян классный и крутой, он мне очень нравится. Когда знакомишься с таким человеком-легендой, да ещё с ним соревнуешься, думаешь: ну ничего себе!

Но основной мой конкурент — это, конечно, Николай Цискаридзе. Судя по баллам (невысоким. — NEWS.ru), которые он выставляет нашей паре, он считает, что я пришёл как минимум забрать себе мировой балет.

Ведь он не ошибается: я пришёл сорвать с его шеи ключи от балета! И тогда все грузовики с пуантами будут мои... Извините, не могу выдавать раньше времени весь мой план.

Я очень благодарен телезрителям, которые отправляют СМС в нашу с Евгенией Толстой поддержку. Как раз благодаря СМС-голосованию мы не вылетели после первых эфиров и продолжаем плясать. Я призываю всех и дальше присылать миллионы СМС «08» за нас на бесплатный номер 9395. Тогда мы сможем просто стоять, даже не двигаясь, и при этом оставаться в проекте. Давайте попробуем!

Кто лучшие стендаперы России

— Подскажите, как быстро понять, обладает человек чувством юмора или нет?

— Всё просто: если я пошутил и человек посмеялся, значит, у него превосходное чувство юмора. А если он хмурится и обещает достать газовый баллончик, то я понимаю, что чувство юмора отсутствует и лучше держаться подальше. Но люди с баллончиками редко встречались в моей жизни, по счастью, обычно все хохотуны.

Умение пошутить над собой — прекрасное качество. Потому что если ты первый пошутил над собой, то уже обезоружил остальных, никто про тебя не сумеет пошутить точнее, смешнее, чем ты сам. Или сумеет. Как повезёт.

Надежда Ангарская, Давид Манукян телеканал «Россия»

— Как оцениваете уровень юмора на отечественном телевидении? КВН, шоу Евгения Петросяна, «Камеди Клаб», «Аншлаг» — это уже прошлый век?

— Раньше я был радикальнее настроен — считал, что некоторым проектам и людям не место в эфире. Со временем понял, что если шоу идёт на телевидении, значит, у него есть своя аудитория, которая голосует пультом. И если мы видим тот или иной проект по телику, значит, это кому-то нужно.

Вот есть романы Лиона Фейхтвангера, а есть сказка «Колобок». На каждую найдётся свой читатель. Пусть будут разные и книги, и программы. Пусть уж лучше зрители весело смотрят программы, которые вы перечислили, чем ходят по подъездам и выкручивают лампочки.

— Кого вы считаете лучшим стендапером сегодня в России? Давайте назовём, к примеру, троих.

— Мне нравится Артур Чапарян — смешной. Денис Чужой прикольный. И ещё назову Михаила Шаца, который эволюционировал от ведущего федеральных каналов до стендапа. У него недавно вышел очень интересный концерт. Особенно подкупает, что Шац уже состоявшаяся личность. И вместе с тем он не останавливается, постоянно работает над собой, находит и перерабатывает юмористическую руду. Мог бы уже разбираться во всхожести рассады — а нет, шутит приколы!

Премьеру шоу «Возможно всё!» на канале «Россия» смотрите сегодня, 4 февраля, в 21:00 и далее по пятницам в это же время.