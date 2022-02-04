Комик Маркони о новом шоу: делали из звёзд бургеры, подвешивали к потолку

Комик, ведущий нового развлекательного шоу «Возможно всё!» на телеканале «Россия» Владимир Маркони в шутливо-серьёзной беседе с NEWS.ru рассказал, зачем на съёмках проекта из Михаила Галустяна и других участников делали бургеры, почему Николай Цискаридзе в «Танцах со звёздами» ставит ему низкие оценки, и назвал трёх лучших стендаперов России.
«Бузова и Манукян ещё не все сервизы поделили после расставания»
— Как вас пригласили в проект «Возможно всё!» на телеканале «Россия»? И чем вас привлекло шоу?
— Я являюсь новым лицом телеканала «Россия». И когда мне сказали [продюсеры телеканала]: «Владимир, есть для вас интересное шоу!», я ответил: «Отлично. Но как мы поменяем название „Привет, Андрей!“ на „Привет, Володя!“?!» Это же декорации, заставка, пиджаки другого кроя в конце концов!
Я подумал, что мною предлагают заменить Андрея Малахова. Мне сказали, нет, речь идёт о другом шоу, совершенно новом — развлекательном в пятничный прайм-тайм, аналог которого с успехом идёт почти в 30 странах мира и теперь запускают у нас. Это было неожиданное, приятное и очень крутое предложение.
— Как проходил отбор участников проекта?
— Всё просто: на телеканале «Россия» есть «золотой блокнот», в нём записаны имена лучших артистов. Оттуда и взяли участников. В проекте не соскучишься: звёзд и к потолку подвешивали, и бургеры из них делали, укладывая «слоями» на гигантскую булку... «Вишенка на торте» проекта «Возможно всё!» на телеканале «Россия» — наклонная комната под углом 22,5 градуса, откуда лучшие люди отечественного шоу-бизнеса задорно сваливались в декорации.
— С кем из приглашённых звёзд вам было легко работать, а с кем — так себе?
— Не было такого, чтобы после съемок я ехал домой и думал, что такой-то артист нам всё завалил. Допустим, Стас Костюшкин подкачал и «надо его выгнать». Нет, такого не было. Все участники шоу «Возможно всё!» понимают, что они приходят в развлекательную пятничную программу, выходящую в эфир в прайм-тайм. Это значит, что нас смотрит вся страна и нужно показать России свои лучшие юмористические грани.
— В числе участников первого выпуска — блогер Давид Манукян и шоумен Михаил Галустян. Какие они вне экрана?
— Миша — король смеха, я его знаю очень давно. И Дава — профи. Лёгкий, остроумный, смешной парень. Несмотря даже на то, что он встречался с... (Ольгой Бузовой. — NEWS.ru). Эту часть его жизни не будем затрагивать, Оле Бузовой большой привет. Сам Дава, к слову, с большим теплом и уважением к ней относится.
И то, что шутит на эту тему (разрыва отношений. — NEWS.ru) достойно и с уважением к Ольге, добавляет ему уважения в глазах окружающих. К тому же ребята ещё не все сервизы поделили и фритюрница под вопросом.
«Цискаридзе считает, что я пришёл забрать себе мировой балет»
— Вы также участвуете в новом сезоне проекта «Танцы со звёздами» на телеканале «Россия». Легко согласились на эту авантюру? И что самое сложное для вас в танцах?
— Танцами я никогда раньше не занимался. Точнее, лет в семь-восемь родители один раз привели меня в танцевальную школу, где я попытался исполнять русские народные танцы.
Мне кажется, за такое исполнение могли бы отозвать российское гражданство. На второе занятие я уже не рискнул пойти. Позже, когда порывался где-то танцевать, окружающие хватали меня, привязывали к столбу, несли хворост и кричали «Ведьма!».
Поэтому, когда мне вдруг поступило предложение участвовать в «Танцах со звёздами», я первым делом спросил: «Это розыгрыш? Точно нет?». Взял паузу, посоветовался с женой: «Ксюшечка, не против ли ты, чтобы мы с Евгением Папунаишвили танцевали в паре?» Она ответила, что идея неплохая, но, может быть, есть ещё варианты?
В итоге я танцую с прекрасной Евгенией Толстой (чемпионка мира и Европы по 10 танцам среди профессионалов. — NEWS.ru), которая меня всячески поддерживает, подбадривает, говорит: «Володя, у тебя всё получится. Положи баранью ногу, идём репетировать». И я стараюсь. Разумеется, нацелен на победу, а не просто попробовать пришёл. Нет уж! Мы пришли за первым местом, за завистью соперников и за любовью и уважением телезрителей!
— Кого считаете своим главным соперником на паркете? Дмитрия Харатьяна?
— Кстати, Дмитрий Харатьян классный и крутой, он мне очень нравится. Когда знакомишься с таким человеком-легендой, да ещё с ним соревнуешься, думаешь: ну ничего себе!
Но основной мой конкурент — это, конечно, Николай Цискаридзе. Судя по баллам (невысоким. — NEWS.ru), которые он выставляет нашей паре, он считает, что я пришёл как минимум забрать себе мировой балет.
Ведь он не ошибается: я пришёл сорвать с его шеи ключи от балета! И тогда все грузовики с пуантами будут мои... Извините, не могу выдавать раньше времени весь мой план.
Я очень благодарен телезрителям, которые отправляют СМС в нашу с Евгенией Толстой поддержку. Как раз благодаря СМС-голосованию мы не вылетели после первых эфиров и продолжаем плясать. Я призываю всех и дальше присылать миллионы СМС «08» за нас на бесплатный номер 9395. Тогда мы сможем просто стоять, даже не двигаясь, и при этом оставаться в проекте. Давайте попробуем!
Кто лучшие стендаперы России
— Подскажите, как быстро понять, обладает человек чувством юмора или нет?
— Всё просто: если я пошутил и человек посмеялся, значит, у него превосходное чувство юмора. А если он хмурится и обещает достать газовый баллончик, то я понимаю, что чувство юмора отсутствует и лучше держаться подальше. Но люди с баллончиками редко встречались в моей жизни, по счастью, обычно все хохотуны.
Умение пошутить над собой — прекрасное качество. Потому что если ты первый пошутил над собой, то уже обезоружил остальных, никто про тебя не сумеет пошутить точнее, смешнее, чем ты сам. Или сумеет. Как повезёт.
— Как оцениваете уровень юмора на отечественном телевидении? КВН, шоу Евгения Петросяна, «Камеди Клаб», «Аншлаг» — это уже прошлый век?
— Раньше я был радикальнее настроен — считал, что некоторым проектам и людям не место в эфире. Со временем понял, что если шоу идёт на телевидении, значит, у него есть своя аудитория, которая голосует пультом. И если мы видим тот или иной проект по телику, значит, это кому-то нужно.
Вот есть романы Лиона Фейхтвангера, а есть сказка «Колобок». На каждую найдётся свой читатель. Пусть будут разные и книги, и программы. Пусть уж лучше зрители весело смотрят программы, которые вы перечислили, чем ходят по подъездам и выкручивают лампочки.
— Кого вы считаете лучшим стендапером сегодня в России? Давайте назовём, к примеру, троих.
— Мне нравится Артур Чапарян — смешной. Денис Чужой прикольный. И ещё назову Михаила Шаца, который эволюционировал от ведущего федеральных каналов до стендапа. У него недавно вышел очень интересный концерт. Особенно подкупает, что Шац уже состоявшаяся личность. И вместе с тем он не останавливается, постоянно работает над собой, находит и перерабатывает юмористическую руду. Мог бы уже разбираться во всхожести рассады — а нет, шутит приколы!
Премьеру шоу «Возможно всё!» на канале «Россия» смотрите сегодня, 4 февраля, в 21:00 и далее по пятницам в это же время.