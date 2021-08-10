Петросян раскрыл 15 секретов своего юмора

Шоумен Евгений Петросян раскрыл 15 секретов, обеспечивших ему успех на юмористической сцене. Ценными советами комик поделился в Instagram.

Юмор должен выражать интересы народа, его чувства, воззрения и отношение к действительности. Он должен вызывать в зрительном зале согласие с постановкой вопроса, симпатию и в результате — радость общения с артистом, — заявил Петросян.

По словам юмориста, артист должен любить свою работу и уважать зрителя. Также он должен обладать актёрским талантом и постоянно совершенствовать его. Комик любит свою работу и может найти общий язык с авторами, более того — он всегда ищет новые приёмы, стараясь каждое выступление удивлять свою публику. Петросян считает, что юморист должен много тренироваться, репетировать и понимать реакцию зрителей. При всём при этом необходимо сохранять достоинство и не зазнаваться в случае успеха. Также следует уважать старших коллег и помогать младшим, а при успехе или неудачах — «быть хорошим и искренним человеком, сознавая и чувствуя, что юмор — дело нравственное».

Ранее Петросян похвастался сертификатами о вакцинации и отметил, что последствия коронавируса куда страшнее, чем последствия прививки.