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Перенёсший COVID Петросян рассказал о «страшных» последствиях болезни

09:59, 27 июля 2021
Перенёсший COVID Петросян рассказал о «страшных» последствиях болезни Евгений Петросян Фото: petrosyanevgeny/instagram.com
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Российский юморист Евгений Петросян, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram по поводу своей вакцинации от COVID-19, заявил, что последствия инфекции «гораздо страшнее». Артист отметил, что боятся нужно не прививки, а самого недуга.

Я перенёс эту дрянь и поверьте знаю, о чём говорю, — подчеркнул комик.

На опубликованном фото Петросян стоит со своей супругой Татьяной Брухуновой. У них в руках сертификаты о вакцинации от COVID-19.

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