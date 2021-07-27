Перенёсший COVID Петросян рассказал о «страшных» последствиях болезни
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков
09:59, 27 июля 2021
Евгений ПетросянФото: petrosyanevgeny/instagram.com
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Российский юморист Евгений Петросян, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram по поводу своей вакцинации от COVID-19, заявил, что последствия инфекции «гораздо страшнее». Артист отметил, что боятся нужно не прививки, а самого недуга.
Я перенёс эту дрянь и поверьте знаю, о чём говорю, — подчеркнул комик.