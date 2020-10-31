Маркони рассказал о самой стыдной ситуации на шоу Comment Out

https://static.news.ru/photo/d3b5cf44-1c59-11eb-8a19-fa163e074e61_660.jpg Владимир Маркони Фото: instagram.com/vovapcdonail

Ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони признался, что звонок артиста Анатолия Цоя певице Нюше с предложением заняться сексом стал самым стыдным заданием за всю историю шоу.

Один из самых неловких моментов, когда Толя Цой звонил Нюше. [И говорит]: почему бы нам не шпёкнуться (заняться сексом. — NEWS.ru)]? И эта реакция Нюши, сквозь сон: Что?! — вспомнил Марокни в интервью YouTube-каналу «Петя любит выпить».

Он рассказал, что во время неловких ситуаций на шоу закрывается карточками, а во время монтажа команда программы часто закрывает лицо руками от стыда из-за ситуации в шоу.

Одним глазиком смотрим: мы все попадём в ад, если он существует, — пошутил ведущий.

Ранее зрителей шоу возмутили шутки про протесты в Белоруссии и Хабаровске. Они посчитали их оскорбительными. Маркони пришлось отвечать на критику. Он подчеркнул, что авторы не преследуют цели поглумиться над протестами, но не могут отказаться от провокационных шуток.

Как писал NEWS.ru, представители шоу принесли извинение главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско из-за шутки про обезглавливание. Они подчеркнули, что не хотели оскорбить спортивного специалиста и пожелали ему здоровье и удачи.