У Харатьяна с красными глазами заподозрили опасную болезнь

В Сеть попал отрывок интервью Дмитрия Харатьяна о съёмках нового фильма Светланы Дружининой «Гардемарины 1787. Война». Пользователей насторожили красные глаза актёра. Поклонники предположили, что он или сильно устал, или болен. Видео появилось в Instagram режиссёра.

В завершающие дни съёмок наш кутюрье Игорь Дадиани записал несколько блиц-интервью с артистами нашего фильма «Гардемарины 1787. Война». Оставлю на страничке на память, — подписала Дружинина ролик с Харатьяном.

Актёр, которого находящийся за кадром оператор-любитель называет «великим Харатьяном», скромно отказывается от этого титула и напоминает, что «великих» людей на съёмках «Гардемарины 1787. Война» двое: режиссёр Светлана Дружинина и её муж оператор Анатолий Мукасей. Короткое видео с Харатьяном снято крупным планом, и пользователи Сети отчётливо увидели красные белки глаз артиста. Теперь поклонники актёра теряются в догадках, что стало причиной такого болезненного вида Харатьяна: его усталость или опасное заболевание.

Что с глазами Дмитрия? Он не болен? — спросил пользователь под ником zwerhovska.

Ранее Светлана Дружинина сообщила об окончании съёмок фильма «Гардемарины 1787. Война» и показала торт с фотографиями Дмитрия Харатьяна, Михаила Боярского и других актёров, участвовавших в проекте.