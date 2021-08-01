Михаил Шац рассказал о непристойной выходке Шнура

Телеведущий Михаил Шац рассказал, как певец Сергей Шнуров повёл себя неприлично на глазах у троих детей. Об этом комик рассказал на YouTube-шоу комика Данилы Поперечного «БЕЗ ДУШИ».

Шнуров должен был встретить Шаца с семьёй на съёмках первой серии одного из шоу, посвящённого путешествиям, в Санкт-Петербурге.

Нам говорят: «Вы будете подплывать, и с балкона Серёжа будет вас приветствовать». И мы с тремя детьми — младшей было пять лет, кому-то 12, кому-то 14, приблизительно так... И мы подплываем, поднимаем головы, на балконе стоит голожопый Шнуров, повернулся задницей и показывает детям вот это всё, — вспомнил Шац.

Артист добавил, что сейчас Шнуров точно не супергерой, даже если когда-то был. Но он может им снова стать, потому что «дорога назад есть».

Ранее стало известно, какое место занял Сергей Шнуров в рейтинге Forbes «50 самых успешных звёзд России до 40 лет 2021». Примечательно, что в рейтинге прошлого года его не было вообще.