Цискаридзе заявил о проблемах с безопасностью в Большом театре

Николай Цискаридзе опубликовал переписку, в которой описываются проблемы с безопасностью в Большом театре. Народный артист приводит слова собеседницы, которая говорит, что декорация, под которой погиб актёр, едва не стала причиной другой трагедии.

Трагедия произошла во время спектакля «Садко», декорация «бревенчатый дом» весом две тонны с большой скоростью опускалась на сцену. Актёр театра Евгений Кулеш не успел отойти и погиб под декорацией.

Перед премьерой я лично была свидетелем, как эта же декорация зацепилась за световые приборы, и они чуть не упали на людей. Значит, особо нужно было бдеть в этом месте, — добавляет постфактум собеседница Цискаридзе.

Также идёт речь о том, что «Садко» — сложнейший спектакль, но в этом сезоне было всего две репетиции. Сам Цискаридзе считает, что причина трагедии кроется в «эффективной работе» менеджмента театра.

Ранее сообщалось, что ошибка и невнимательность 37-летнего артиста миманса Евгения Кулеша привела к его гибели на сцене Большого театра. Об этом в беседе с «Московским Комсомольцем» заявил его коллега, отметивший, что актёр попал под многотонную декорацию, поступив не по сценарию.