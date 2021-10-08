Цискаридзе заявил о проблемах с безопасностью в Большом театре

Николай Цискаридзе опубликовал переписку, в которой описываются проблемы с безопасностью в Большом театре. Народный артист приводит слова собеседницы, которая говорит, что декорация, под которой погиб актёр, едва не стала причиной другой трагедии.
Трагедия
Перед премьерой я лично была свидетелем, как эта же декорация зацепилась за световые приборы, и они чуть не упали на людей. Значит, особо нужно было бдеть в этом месте, — добавляет постфактум собеседница Цискаридзе.
Также идёт речь о том, что «Садко» — сложнейший спектакль, но в этом сезоне было всего две репетиции. Сам Цискаридзе считает, что причина трагедии кроется в «эффективной работе» менеджмента театра.
Ранее сообщалось, что ошибка и невнимательность 37-летнего артиста миманса Евгения Кулеша привела к его гибели на сцене Большого театра. Об этом в беседе с «Московским Комсомольцем» заявил его коллега, отметивший, что актёр попал под многотонную декорацию, поступив не по сценарию.